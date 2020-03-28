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Когда врачи получат средства индивидуальной защиты: ответ Минздрава

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Средства индивидуальной защиты для врачей / unsplash.com

Министерство здравоохранения в ближайшее время получит новую партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Точную дату пока не называют.

Средства индивидуальной защиты получат те больницы, которые принимают больных коронавирусом. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Важно В Украине могут переквалифицировать врачей во время вспышки коронавируса, – Минздрав

В ближайшее время ожидается новая поставка средств индивидуальной защиты для медицинских работников, которые будут переданы с национального уровня до учреждений здравоохранения, определенных для приема больных коронавірусну болезнь,
– заявил Ляшко.

Заметим, что ранее в Тернопольской области коронавирусом заразились 24 медицинских работника. Массовое инфицирование медиков произошло из-за несвоевременного выявления коронавируса у одного из врачей.

Кроме того, в Виннице коронавирус обнаружили у врача Подольского регионального центра онкологии. Медицинское учреждение закрыли, а на его территории работают инфекционисты.

Где в Украине зафиксировали случаи коронавируса:

  • Винницкая область – 16 случаев;
  • Волынская область – 2 случая;
  • Днепропетровская область – 7 случаев;
  • Донецкая область – 2 случая;
  • Житомирская область – 4 (1 летальный) случая;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Запорожская область – 10 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;
  • город Киев – 74 случая;
  • Киевская область – 41 случай;
  • Львовская область – 5 случаев;
  • Луганская область – 2 случая;
  • Николаевская область – 1 случай;
  • Одесская область – 6 случаев;
  • Полтавская область – 1 случай;
  • Ровенская область – 9 случаев (1 летальный);
  • Сумская область – 5 случаев (1 летальный);
  • Тернопольская область – 43 случая (1 летальный);
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Хмельницкая область – 1 случай
  • Черновицкая область – 47 (1 летальный, 5 выздоровлений) случаев;
  • Черкасская область – 3 случая;
  • Черниговская область – 1 случай.

Как в Украине помогают врачам

  • Украинцы запустили в сети флешмоб под названием "Подвези медика". Его суть заключается в том, чтобы помочь работникам медучреждений выполнить свои обязанности во время ограничения работы транспорта из-за карантина.
  • 23 марта Кабмин ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, занимающимся лечением коронавирусной болезни COVID-19.

Як не захворіти на коронавірус
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Здоровье Лечение Транспорт Тернополь Больница Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье Медицина
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