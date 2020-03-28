Когда врачи получат средства индивидуальной защиты: ответ Минздрава
Министерство здравоохранения в ближайшее время получит новую партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Точную дату пока не называют.
Средства индивидуальной защиты получат те больницы, которые принимают больных коронавирусом. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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В ближайшее время ожидается новая поставка средств индивидуальной защиты для медицинских работников, которые будут переданы с национального уровня до учреждений здравоохранения, определенных для приема больных коронавірусну болезнь,
– заявил Ляшко.
Заметим, что ранее в Тернопольской области коронавирусом заразились 24 медицинских работника. Массовое инфицирование медиков произошло из-за несвоевременного выявления коронавируса у одного из врачей.
Кроме того, в Виннице коронавирус обнаружили у врача Подольского регионального центра онкологии. Медицинское учреждение закрыли, а на его территории работают инфекционисты.
Где в Украине зафиксировали случаи коронавируса:
- Винницкая область – 16 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 7 случаев;
- Донецкая область – 2 случая;
- Житомирская область – 4 (1 летальный) случая;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 10 случаев;
- Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;
- город Киев – 74 случая;
- Киевская область – 41 случай;
- Львовская область – 5 случаев;
- Луганская область – 2 случая;
- Николаевская область – 1 случай;
- Одесская область – 6 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровенская область – 9 случаев (1 летальный);
- Сумская область – 5 случаев (1 летальный);
- Тернопольская область – 43 случая (1 летальный);
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 1 случай;
- Хмельницкая область – 1 случай
- Черновицкая область – 47 (1 летальный, 5 выздоровлений) случаев;
- Черкасская область – 3 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
Как в Украине помогают врачам
- Украинцы запустили в сети флешмоб под названием "Подвези медика". Его суть заключается в том, чтобы помочь работникам медучреждений выполнить свои обязанности во время ограничения работы транспорта из-за карантина.
- 23 марта Кабмин ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, занимающимся лечением коронавирусной болезни COVID-19.
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