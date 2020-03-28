Когда врачи получат средства индивидуальной защиты: ответ Минздрава

Министерство здравоохранения в ближайшее время получит новую партию средств индивидуальной защиты для медицинских работников. Точную дату пока не называют.

Средства индивидуальной защиты получат те больницы, которые принимают больных коронавирусом. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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В ближайшее время ожидается новая поставка средств индивидуальной защиты для медицинских работников, которые будут переданы с национального уровня до учреждений здравоохранения, определенных для приема больных коронавірусну болезнь,

– заявил Ляшко.

Заметим, что ранее в Тернопольской области коронавирусом заразились 24 медицинских работника. Массовое инфицирование медиков произошло из-за несвоевременного выявления коронавируса у одного из врачей.

Кроме того, в Виннице коронавирус обнаружили у врача Подольского регионального центра онкологии. Медицинское учреждение закрыли, а на его территории работают инфекционисты.

Где в Украине зафиксировали случаи коронавируса:

Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 7 случаев;

Донецкая область – 2 случая;

Житомирская область – 4 (1 летальный) случая;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 10 случаев;

Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;

город Киев – 74 случая;

Киевская область – 41 случай;

Львовская область – 5 случаев;

Луганская область – 2 случая;

Николаевская область – 1 случай;

Одесская область – 6 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 9 случаев (1 летальный);

Сумская область – 5 случаев (1 летальный);

Тернопольская область – 43 случая (1 летальный);

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 1 случай

Черновицкая область – 47 (1 летальный, 5 выздоровлений) случаев;

Черкасская область – 3 случая;

Черниговская область – 1 случай.

Как в Украине помогают врачам

Украинцы запустили в сети флешмоб под названием "Подвези медика". Его суть заключается в том, чтобы помочь работникам медучреждений выполнить свои обязанности во время ограничения работы транспорта из-за карантина.

23 марта Кабмин ввел почасовую оплату медикам и другим работникам, занимающимся лечением коронавирусной болезни COVID-19.



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