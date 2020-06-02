В Украине по состоянию на 2 мая подтверждено 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в Украине обнаружили 24 340 случаев коронавируса. К сожалению, с начала эпидемии коронавируса в стране умерли 727 человек, за минувшие сутки – 9 случаев. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 2 мая, пишет Здоровье 24.

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За последние сутки зафиксировали 328 новых случаев. 22 ребенка и 61 медработник.

"В целом заболели 1747 детей и 4682 медика. На амбулаторном лечении 16 896 пациентов, из них 1460 детей и 3805 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7444 человек, из них 287 детей и 877 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 286 человек, в том числе один ребенок и 26 медиков", – говорится в пресс-службе Центра общественного здоровья.

Всего с начала пандемии выздоровели 10 078 человек, из них – 2428 медработников и 680 детей. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Сколько в областях Украины людей заболели коронавирусом и выздоровели

Винницкая обл. – 1029 (619 выздоровели)

Волынская обл. – 942 (264 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 943 (266 выздоровели)

Донецкая обл. – 164 (94 выздоровели)

Житомирская обл. – 776 (443 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1216 (410 выздоровели)

Запорожская обл. – 450 (253 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1442 (843 выздоровели)

г. Киев – 3071 (718 выздоровели)

Киевская обл. – 1623 (399 выздоровели)

Кировоградская обл. – 516 (403 выздоровели)

Луганская обл. – 47 (40 выздоровели)

Львовская обл. – 1734 (438 выздоровели)

Николаевская обл. – 294 (173 выздоровели)

Одесская обл. – 896 (225 выздоровели)

Полтавская обл. – 271 (249 выздоровели)

Ровненская обл. – 1823 (960 выздоровели)

Сумская обл. – 173 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1180 (921 выздоровел)

Харьковская обл. – 1105 (448 выздоровели)

Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 458 (245 выздоровели)

Черкасская обл. – 411 (316 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3410 (980 выздоровели)

Черниговская обл. – 188 (63 выздоровели).

В статистику не учтены данные из временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и оккупированной АР Крым и города Севастополя.