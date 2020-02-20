Количество больных коронавирусом упало вчетверо за сутки

В Китае значительно уменьшилось число случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки зафиксировали всего 394 новых случая заражения.

Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР.

Читайте также: Коронавирус из Китая: последние новости

Спад обусловлен изменением метода диагностики инфекции, пояснили в комиссии. В целом в стране вирус обнаружен у 74 576 человек.

Кроме того, за последний день в Китае еще 114 человек умерли от воспаления легких, которое провоцирует коронавирус Covid-2019. Таким образом, с начала вспышки в стране погибли уже 2 118 человек.

Что нужно знать о коронавирусе 2019-nCoV

Коронавирус Covid-2019 – что это? Это новый член семьи коронавирусов, который еще не изучен человечеством. Он происходит от животных, поэтому большинство инфицированных работали на рынке, или покупали там мясо или морепродукты. Вирус вызывает пневмонию. Больные имеют кашель, лихорадку и затруднение дыхания. При лечении не эффективны ни антибиотики, ни противовирусные препараты. В больнице больным могут поддерживать жизнедеятельность легких и других органов, но выздоровление зависит от их иммунной системы.

По состоянию на 20 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 130 человек. Общее количество инфицированных – 75 752 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 16 тысяч человек.

Украинцы и граждане других государств, которых Украина эвакуировала из эпицентра распространения коронавируса, 20 февраля прибыли в Украину. Сначала самолет сел в "Борисполе", после дозаправки горючим – отправился в Харьков. Далее эвакуированных в сопровождении охраны доставят в медицинский центр "Новые Санжары", что на Полтавщине. Там они будут находиться на карантине 14 дней.

Вот последние цифры об опасности коронавируса:

В 80% случаев заболевание Covid-19 приводит лишь к слабым симптомам, которые не представляют опасности.

В 14% случаев развиваются серьезные проблемы, включая пневмонию и трудности с дыханием.

В 5% случаев болезнь приводит к критическим состояниям – дыхательной недостаточности, септическому шоку.

В 2% случаев больные умирают. Чем старше человек, тем опаснее для нее этот вирус, тогда как дети заражаются довольно редко. Также оказалось, что мужчины чаще умирают (2,8%), чем женщины (1,7%).



Данные про коронавирус/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье