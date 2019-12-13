Колоректальный рак на ранней стадии стопроцентно обнаруживает техника визуализации

Техника визуализации обеспечивает точную компьютерную диагностику колоректального рака в реальном времени. Колоректальный рак – второй самый распространенный тип рака во всем мире, почти 90% случаев встречаются у людей в возрасте 50 лет и старше.

Современную методику представили ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, пишет Futurity. Она позволяет выявлять опасное заболевание с абсолютной точностью. Ученые предлагают использовать технологию совместно с традиционной колоноскопией.

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Колоректальный рак

Колоректальный рак – что это? Колоректальный рак — злокачественная опухоль толстого кишечника и прямой кишки у человека, происходит из эпителиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность толстой и прямой кишок.

Колоноскопия является наиболее распространенным методом диагностики рака прямой кишки, она позволяет осмотреть слизистую оболочку и взять образцы тканей на анализ. Впрочем, в колоноскопии есть определенные ограничения.

С ее помощью не всегда можно обнаружить небольшие злокачественные образования на ранней стадии, также колоноскопия не может определить изменения в глубоких слоях ткани.



Колоноскопия недостаточно точный метод диагностики

Что предлагают ученые

Ученые усовершенствовали методику, вовлекши в ее проведение искусственный интеллект.

Команда взяла за основу когерентную томографию (ОКТ), которую используют в офтальмологии для получения изображений сетчатки.

ОКТ имеет свойство различать здоровые и пораженные ткани на глубине нескольких мм. Именно это и обеспечивает высокую чувствительность к предраковым и раковым состояниям.



ОКТ обнаружил рак толстой кишки. Зеленые поля указывают на вероятность опухолей в ткани.

Исследование показало, что алгоритм способен выявить рак толстой кишки с точностью 100%. Анализ длится всего четыре секунды,

– отмечают ученые.

Авторы разработки довольны результатами и считают, что технологию можно использовать совместно с колоноскопией.