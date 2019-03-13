Комаровский объяснил, как уберечь детей от травм

18 Читати новину українською
Как уберечь детей от травм
Как уберечь детей от травм / nuroobaby.com

Младенец просто лежа на пеленальном столике может выпасть и травмировать себя. Старшие дети имеют больше доступа и больше могут чем-то себе навредить.

Детский врач Евгений Комаровский объяснил, что нужно сделать родителям, чтобы уберечь ребенка от травм.

Читайте также: Как научить ребенка быть самостоятельным: советы Комаровского

1. Не оставляйте младенца самого на поверхностях, не имеющих ограждений (пеленальный столик, кровать, диван, стол и т. д.).

2. Не позволяйте другим детям носить вашего ребенка на руках.

3. При подъеме боковых стенок детских кроватей обязательно фиксируйте их защелками.

4. Осторожно с игрушками в постели или в манеже. Они не должны быть ступеньками, по которым ребенок может выпасть или выбраться из кроватки.

5. Используйте ремни безопасности в колясках и автомобильные кресла во время поездок.

Під час поїздки садіть дитину в автомобільне крісло
Во время поездки сажайте ребенка в автомобильное кресло

6. Не размещайте мебель у окон.

7. Углы и острые края мебели закрывайте специальными защитными угловыми накладками.

8. На окнах должна быть защита от возможного открытия их ребенком – защитные блокаторы, окна на замке.

9. Блокируйте двери на балкон и входы-выходы с лестницы.

10. Москитные сетки не уберегут ребенка от падения, они защищают только от комаров.

11. Стелите резиновые коврики там, где скользко (в бассейне, в ванной).

12. Убирайте игрушки, которые разбросаны по полу.

Прибирайте іграшки, які розкидані по підлозі
Убирайте игрушки, которые разбросаны по полу

13. Не позволяйте прыгать на кроватях (диванах и т. п.).

14. Все острое – ножи, вилки, ножницы, иглы, мамин маникюрный набор и т. д.) храните в закрытых ящиках с защелкой-замком.

15. Все стеклянное храните высоко или в закрытых шкафах.

16. Фиксируйте всю мебель, в частности, табуретки.

Фіксуйте всі меблі
Фиксируйте всю мебель

17. Будьте особенно бдительны, когда идете в гости к друзьям и родственникам.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Блины на молоке: простой рецепт приготовления
сегодня
38432
Теги: Новости Здоровье Здоровье Дети Травмы Доктор Евгений Комаровский
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
12 марта 14:00 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
Олександр Бевза 216
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
10 марта 14:41 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк 22388
Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
8 марта 11:01 Новые доступные лекарства: какие изменения ждут пациентов с 1 апреля
Яніна Ткачук 778
Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
7 марта 19:41 Нужно ли вам делать прививку от кори: как определить
366
Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
6 марта 19:41 Топ-7 фактов о группе крови, о которых вы могли не знать
Юліана Вінтюк 9051
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук