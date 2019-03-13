Комаровский объяснил, как уберечь детей от травм

Младенец просто лежа на пеленальном столике может выпасть и травмировать себя. Старшие дети имеют больше доступа и больше могут чем-то себе навредить.

Детский врач Евгений Комаровский объяснил, что нужно сделать родителям, чтобы уберечь ребенка от травм.

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1. Не оставляйте младенца самого на поверхностях, не имеющих ограждений (пеленальный столик, кровать, диван, стол и т. д.).

2. Не позволяйте другим детям носить вашего ребенка на руках.

3. При подъеме боковых стенок детских кроватей обязательно фиксируйте их защелками.

4. Осторожно с игрушками в постели или в манеже. Они не должны быть ступеньками, по которым ребенок может выпасть или выбраться из кроватки.

5. Используйте ремни безопасности в колясках и автомобильные кресла во время поездок.



Во время поездки сажайте ребенка в автомобильное кресло

6. Не размещайте мебель у окон.

7. Углы и острые края мебели закрывайте специальными защитными угловыми накладками.

8. На окнах должна быть защита от возможного открытия их ребенком – защитные блокаторы, окна на замке.

9. Блокируйте двери на балкон и входы-выходы с лестницы.

10. Москитные сетки не уберегут ребенка от падения, они защищают только от комаров.

11. Стелите резиновые коврики там, где скользко (в бассейне, в ванной).

12. Убирайте игрушки, которые разбросаны по полу.



Убирайте игрушки, которые разбросаны по полу

13. Не позволяйте прыгать на кроватях (диванах и т. п.).

14. Все острое – ножи, вилки, ножницы, иглы, мамин маникюрный набор и т. д.) храните в закрытых ящиках с защелкой-замком.

15. Все стеклянное храните высоко или в закрытых шкафах.

16. Фиксируйте всю мебель, в частности, табуретки.



Фиксируйте всю мебель

17. Будьте особенно бдительны, когда идете в гости к друзьям и родственникам.

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