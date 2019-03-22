Комаровский объяснил, почему нельзя купать младенцев с мылом
По словам детского врача Евгения Комаровского, сейчас несколько изменилась тактика купания новорожденных. Если раньше первый контакт ребенка с водой был чуть ли не в родильном зале, то сейчас принято не купать ребенка в первые дни.
До заживления пупочной ранки врач советует купать детей в кипяченой воде.
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В первую неделю жизни никакие общие ванны не нужны. Медик обращает особое внимание на то, что для младенца не используют все средства с мылом.
Кроме этого, кожа покрыта также жировой пленкой (липидным слоем). Мыло разрушает этот слой, факторы, которые удерживают влагу в коже.
После этого кожа становится очень чувствительной и легко пересыхает.
Мыло делает кожу очень чувствительной и сухой
Именно поэтому для ухода за детьми используются современные мягкие моющие средства, которые имеют нейтральный или слегка кислый pH и влажные компоненты.
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