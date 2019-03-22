Комаровский объяснил, почему нельзя купать младенцев с мылом

По словам детского врача Евгения Комаровского, сейчас несколько изменилась тактика купания новорожденных. Если раньше первый контакт ребенка с водой был чуть ли не в родильном зале, то сейчас принято не купать ребенка в первые дни.

До заживления пупочной ранки врач советует купать детей в кипяченой воде.

Читайте также: Комаровский назвал самые полезные напитки для детей

В первую неделю жизни никакие общие ванны не нужны. Медик обращает особое внимание на то, что для младенца не используют все средства с мылом.

Врач Евгений Комаровский “Нужно учитывать особенность детской кожи. Она имеет нейтральный и слегка кислый pH. Конечно, он нейтрализуется щелочным мылом”.

Кроме этого, кожа покрыта также жировой пленкой (липидным слоем). Мыло разрушает этот слой, факторы, которые удерживают влагу в коже.

После этого кожа становится очень чувствительной и легко пересыхает.



Мыло делает кожу очень чувствительной и сухой

Именно поэтому для ухода за детьми используются современные мягкие моющие средства, которые имеют нейтральный или слегка кислый pH и влажные компоненты.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.