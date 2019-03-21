Комитет ВР по правам человека обратится в Кабмин с просьбой легализовать каннабис в Украине

Комитет Верховной Рады по правам человека обратится в Кабинет министров с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств, психотропных веществ и разрешить его использование в медицинских целях.

Если в Кабмине прислушаются, то от двух до трех миллионов украинцев смогут облегчить свою боль, которую нельзя приглушить классическими обезболивающими.

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Также препараты на основе медицинского каннабиса позволят онкобольным облегчить свою боль.

Отметим, что применение каннабиса в медицинских целях разрешено во многих штатах Америки, Германии, Италии и Нидерландах, а Канада вообще полностью легализовала марихуану.

Что уже сделали для легализации каннабиса

Активисты и общественные организации Украины, в частности ОО "100% жизни" 30 января на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию, в которой просят легализовать каннабис для науки и медицины.

В частности, это необхдно для лечения хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

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