Кому больше всего грозит депрессия

Диагноз "большое депрессивное расстройство" означает, что человек находится в депрессии более двух недель и у него есть как минимум четыре симптома болезни.

С депрессией может столкнуться каждый, несмотря на доход, образование, успех или красоту. От этой болезни страдали Джуди Гарленд, Эрнест Хемингуэй, Чарльз Дарвин, Харрисон Форд, Дж. К. Роулинг, Теннесси Уильямс, Уинстон Черчилль, Марк Твен и другие известные люди, написал один из самых известных психотерапевтов мира Роберт Лихи.

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Депрессия – симптомы ощущение никчемности;

чувство вины;

трудности с концентрацией внимания или принятием решений;

утомляемость;

бессонница;

потеря аппетита;

снижение или увеличение веса;

мысли о смерти.

Что вызывает депрессию?

Исследователи считают, что от 30% до 60% причин можно объяснить генетически: склонность к депрессии связана с химическим составом мозга. Вместе с тем воспитание и события из взрослой жизни могут повысить риск того, что у человека случится депрессивный эпизод. Например, если родители присылали вам противоречивые сигналы вроде "я люблю тебя, но сейчас не надоедай мне".



Депрессия чаще возникает у женщин

Люди с повторно депрессией переживают в среднем семь длительных депрессивных эпизодов.

Женщины сталкиваются с депрессией чаще мужчин. Такие травмы, как сексуальное насилие в детстве, развод или смерть родителей могут стать предпосылками к развитию депрессии.

Даже повседневные неприятности могут приводить к депрессии: конфликты на работе, сильное финансовое давление, ссоры в отношениях.

Существует несколько теорий, объясняющих биохимические пути возникновения депрессии. И ваше состояние может быть вызвано одной из этих моделей или их комбинацией.

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