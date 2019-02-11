Кому и для чего нужны упражнения Кегеля: объяснение гинеколога

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Упражнения Кегеля
Упражнения Кегеля / pixabay.com

Упражнения Кегеля для женщин – отличный способ укрепления интимных мышц и мышц тазового дна. Выполняя регулярно упражнения Кегеля в домашних условиях, вы избавитесь от многих проблем и значительно улучшите качество своей личной жизни.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Сила и длительность сексуальных ощущений зависят от способности контролировать мышечные реакции. И главную роль при этом играют вагинальные мышцы, которые можно усовершенствовать с помощью несложных действий – упражнений Кегеля.

Вправи Кегеля
Упражнения Кегеля улучшают интимную жизнь

Кому показаны упражнения Кегеля:

слабость интимных мышц и мышц тазового дна;

профилактика разрывов при родах;

профилактика недержания мочи и выпадения матки у зрелых женщин;

сексуальная неудовлетворенность, неспособность получить оргазм.

Как найти мышцы Кегеля?

Чтобы найти правильные мышцы, попробуйте остановить поток мочи при опорожнении мочевого пузыря. Если поток останавливается, то это означает, что вы использовали так называемые мышцы Кегеля.

 
Гинеколог Ульяна Кравец
“Еще один способ найти мышцы Кегеля – вставьте палец во влагалище и нажать на него мышцами. Если вы вокруг пальца чувствуете давление и дно матки поднимается, это означает, что нужные мышцы напряглись. Сначала давление может быть слабым, но постепенно ваша внутренняя мускулатура будет становиться сильнее”.

Для того, чтобы достичь наилучшего результата, вы должны тренироваться поэтапно. Первый этап – для новичков, у которых мышцы находятся в ослабленном состоянии. По мере успешности тренировок вы будете переходить на второй и третий этапы.

На первом этапе необходимо "приручить" мышцы тазового дна, то есть научиться чувствовать состояние напряжения и расслабления, а также контролировать их.

Как выполнять упражнения Кегеля?

  1. Лягте на спину, слегка расставив ноги. Колени должны быть согнуты.
  2. Подтяните мышцы тазового дна (это движение можно сравнить с желанием удержать мочу или газы в кишечнике).
  3. Задержитесь в этом положении 2-3 секунды и расслабьтесь.
  4. Ягодицы при этом всегда должны прочно лежать на полу.
  5. Убедиться в том, что мышцы промежности действительно работают можно с помощью зеркала – сухожилия в этой зоне должны быть в натяжке.
  6. Сначала нужно делать 5 повторений упражнения 3 раза в день.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье Секс
Источник: Здоров'я 24
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