Кому и в каком возрасте следует проверять холестерин

То, что высокий холестерин – это плохо, знают все так же как и тот факт, что холестерин "забивает" сосуды. Кому и как часто следует проверять уровень холестерина.

Действительно, высокий уровень холестерина – фактор риска атеросклероза сосудов, а следовательно – инфаркта и инсульта. Терапевт Гуркало Маргарита рассказала, кому следует проверить уровень холестерина.

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Холестерин бывает разный

"Липопротеиды высокой плотности" (ЛПВП) – наоборот положительное явление. Их в крови должно быть достаточно, ведь из них строится клеточная мембрана, синтезируются гормоны, витамин Д.

"Липопротеиды низкой плотности" (ЛПНП) тоже в норме присутствуют в крови, но, когда их больше нормы, они оседают на стенках сосудов, образуя бляшки.

Роль холестерина в развитии атеросклероза – спорный вопрос. Ведь атеросклероз может возникать на фоне нормального уровня холестерина. Однако, высокий уровень ЛПНП и низкий уровень ЛПВП несомненно является фактором риска.



В возрасте 17-21 года следует проверить уровень холестерина

Когда и кому проверять уровень холестерина

• Детям между 9 и 11 годами жизни.

• Молодым людям между 17 и 21 годами.

• Каждые 4-6 лет во взрослом возрасте.

Дело в том, что существует "семейная гиперхолестеринемия", которая диагностируется еще в детстве или в молодом возрасте, заболевания печени.

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Семейная гиперхолестеринемия – что это? Семейная гиперхолестеринемия (СГ) – генетическое заболевание, которое сопровождается высоким уровнем холестерина, особенно холестерина липопротеинов низкой плотности (LDL) и ранним развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Вероятность семейной гиперхолестеринемии возрастает, если вы или ваш родственник пережили инфаркт или инсульт в 55-60 лет и раньше. Внешние признаки: узелки на сухожилиях (ксантомы), желтоватые бляшки вокруг глаз (ксантелазмы), света арка на радужке (липидная дуга роговицы).

Конечно, на уровень холестерина влияет качество питания, курение, малоподвижный образ жизни!

Потребление желтков не влияет на уровень холестерина

Как удержать здоровый уровень холестерина в крови

Питание: ограничьте употребление насыщенных или транс-жиров, сахара, соли. Выбирайте блюда с богатым содержанием клетчатки (овощи, фрукты, бобовые), а также ненасыщенных жиров (авокадо, орехи). Желток, кстати, можно есть.

Проконсультируйтесь со своим врачом о необходимости медикаментозной терапии гиперхолестеринемии статинами.

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