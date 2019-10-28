Кому нельзя делать прививки от дифтерии

Противопоказаний к прививкам очень мало. Прививки от дифтерии нужны почти всем и не забывать про ревакцинацию каждые 10 лет.

По мировым стандартам к противопоказаниям не относятся легкие простуды с температурой до 38,5°C. Вакцинацию не делают, если есть высокий риск серьезной реакции, и при состояниях, когда иммунный ответ на введенную вакцину не сформируется.

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Дифтерия – что это? Это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и приводит к воспалению преимущественно слизистых оболочек носогорла, общей интоксикации и поражению сердечно-сосудистой и нервной систем.

Когда нельзя вакцинироваться от дифтерии?

Острое заболевание, сопровождающееся температурой, выше 38,5°C.

Серьезная аллергическая реакция (анафилактический шок) на предыдущую дозу вакцины или известн аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, на желатин, неомицин, куриный белок и т. п).

Заболевания и состояния организма, при которых после введения вакцины иммунитет может не сформироваться (например, в условиях химиотерапии у онкологических больных; при употреблении больших доз стероидных гормонов; при приеме лекарств, подавляющих иммунитет, при Спиде).

Проведение иммуносупрессивной терапии.

Органические прогрессирующие заболевания нервной системы, эпилепсия, эпилептический синдром с судорогами не реже, чем 2 раза в месяц.

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