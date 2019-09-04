Конечного срока подписания деклараций с семейным врачом не будет, – министр Скалецкая

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Конечного срока подписания деклараций с семейным врачем не будет, – глава Минздрава
Конечного срока подписания деклараций с семейным врачем не будет, – глава Минздрава / md-athome.com

В Украине активно продолжается медицинская реформа. Предыдущий состав Министерства здравоохранения во главе с Ульяной Супрун установил, что пациенты должны подписать декларации до января 2020 года. После этого срока пациент будет получать платную помощь.

Предполагалось, что в 2020 году медицинские учреждения всех уровней перейдут на модель финансирования Национальной службы здоровья в соответствии с Законом. При этом, конечный срок подписания деклараций предыдущим составом Минздрава не был установлен.

Новая министр Зоряна Скалецкая подтвердила: конечного срока подписания договора с врачом не будет. Люди смогут в любое время подписать декларацию и после этого получать бесплатную помощь.

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Зоряна Скалецкая на пресс конференции рассказала о первоочередных планах.

 
Зоряна Скалецкая
"Я считаю, что сегодня его (конечного срока подписания деклараций – 24) нет смысла ставить. Поскольку у нас есть разные регионы, в которых нет ни фельдшера, ни врача, ни амбулатории и доступ достаточно затруднен. Но сегодня перед Нацслужбой здоровья поставлена задача разработать модель, как финансировать работу врачей, которые будут хотя бы раз в неделю добираться в такие регионы/населенные пункты".

Это означает, что Минздрав получит определенный процент населения.

При этом, Зоряна Скалецкая надеется, что до конца года будет проведена перепись населения и таким образом можно будет оценить, сколько реально пациентов подписали декларации.

По предварительным данным, около 25 миллионов украинцев заключили декларации с врачами.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Министерство здравоохранения Украины Медицина Зоряна Скалецкая Медицинская реформа
Источник: Здоров'я 24
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