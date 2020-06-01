В Конго обнаружили новый очаг Эболы: уже есть первые летальные случаи
Минздрав Демократической Республики Конго сообщил о новой вспышке Эбола. Зарегистрировано уже 4 летальных случая в результате заболевания.
Эбола вспыхнула за тысячу километров от бывшего очага распространения инфекции – в западной провинции Экватор, сообщает AFP.
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Министр здравоохранения Конго Этен Лонгондо подтвердил информацию о вспышке Эболы в городе Мбандака. Он заявил, что собирается отправиться в точку вспышки лично, чтобы оказать техническую поддержку группе реагирования.
Я могу вам подтвердить, что у нас новая вспышка Эболы в Мбандаке ... Поэтому я лично собираюсь туда отправиться, чтобы оказать техническую поддержку группы реагирования,
– заявил Лонгондо.
Это вирусная инфекция, которая может поражать как и людей, так и некоторые виды животных. Впервые была зарегистрирована еще в 1976 году и относится к особо опасным инфекциям.
Считается, что вирус Эболы попадает в человека при контакте с кровью, биологическими жидкостями, выделениями инфицированных шимпанзе, горилл, антилоп, дикобразов и летучих мышей. От человека к человеку болезнь передается контактным путем.
В 2014-2016 годах Западную Африку поразила тяжелая эпидемия Эбола. После того, как эпидемию ликвидировали в большей части Африки, она продолжала свирепствовать в Демократической республике Конго.
- Нынешняя вспышка Эболы началась в Конго еще в 2018 году.
- В июле 2019 года ВОЗ признала Эбола чрезвычайной ситуацией международного значения, а в апреле 2020 года продолжила этот статус
- Вирус Эболы может убить от 25 до 90% инфицированных.