Корь способна убивать иммунные воспоминания человека

Исследователи обнаружили, что вирус кори может повредить иммунную систему организма и заставить ее "забыть" о микробах, с которыми успел "ознакомиться" человек в течении жизни.

Исследователи отметили, что вирус кори способен стереть от 11 до 73 процентов воспоминаний иммунной системы или антител, которые могут защитить организм от инфекций. Инфицирование этим заболеванием приводит к росту количества вирусов и снижению количества лимфоцитов в организме, сообщает Medical News.

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Любой человек знает, что иммунная система – это как армия внутри организма. Когда организм сталкивается с микробом, бактерией или вирусом, он распознает его и сохраняет информацию об инородном теле. Когда этот же микроб вновь атакует, то иммунная система сразу начинает бороться с инфекцией.

Если человек заболел корью, то ее вирус заставляет иммунную систему забыть информацию о других организмах. Это явление называется иммунной амнезией, ведь делает человека уязвимым к инфекциям, к которым у него раньше был иммунитет. Это состояние может длиться до 3 лет.

Как проводилось исследование

Команда ученых использовала VirScan для измерения уровня антител до нападения кори и через два месяца после заболевания.

Исследователи изучали 77 образцов зараженных детей, сравнив их с 115 образцами здоровых детей и взрослых. Оказалось, что в крови инфицированных детей резко уменьшилось количество антител.

Эпидемия кори в Украине и симптомы кори / инфографика 24 канала

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