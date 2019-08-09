Кормить только по часам: вредные советы по уходу за младенцами

Когда в семье появляется долгожданный малыш, хочется ему все устроить наилучшим образом. В этом всегда "лучше" разбираются родственники, знакомые и врачи.

Семейный врач Оксана Карназей назвала несколько вредных советов по уходу за новорожденными.

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Миф. Кормить нужно строго по часам. Не стоит давать так часто грудь, поскольку молоко еще не успело перевариться, поэтому и плачет все время.

Правда. Секрет успешного грудного вскармливания (ГВ) – это кормление по требованию ребенка. Именно это является залогом хорошего роста ребенка и его покоя.

Миф. Малыш часто какает из-за того, что у мамы молоко нежирное/плохое/синее/свой вариант. Обязательно стоит давать малышу пробиотик, а еще лучше сразу смесь.

Правда. Молоко у мамы такое, как нужно именно ее ребенку. Кал может быть жидким и даже 12 раз в день, даже со слизью и даже с белыми крупинками! Это нормально для ребенка на грудном вскармливании.

Миф. Нужно пеленать ребенка. Особенно ножки, чтобы ровными были, иначе вырастут кривыми.

Правда. Пеленание может быть вредно для новорожденного. Оно мешает малышу двигаться и развивать мышцы. А также пеленание ножек нарушает нормальное развитие тазобедренных суставов.

Миф. Если ребенок икает – его нужно укутать, потому что он замерз.

Правда. Малыши часто икают просто так. Вспомните, как ваш ребенок икал в животе, вряд ли ему было там холодно.

Миф. Не стоит брать ребенка часто на руки. Все потому, что он никогда не слезет с рук.

Правда. Очень вредный совет, ведь новорожденному просто необходимы мамины объятия, ее тепло, запах. Малыш сразу чувствует себя в безопасности и успокаивается. Врач советует носить, обнимать и целовать своих малюток. ⠀

Врач предостерегает родителей не верить этим вредным советам. Взамен стоит найти своего семейного врача или педиатра, который даст советы с учетом доказательной медицины.

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