Ученые Центра по контролю и профилактике болезней КНР согласились с версией о том, что рынок в Ухане не стал источником коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на слова директора центра Гао Фу.

Читайте также В Китае заявили, что рынок в Ухане не был источником COVID-19

Так, ранее Гао Фу сказал, что рынок в Ухане "больше похож на жертву" и коронавирус не зародился там.

Это признание потрясло. Из новых подробностей стало известно, что, по словам директора, в образцах животных не обнаружен коронавирус, зато COVID-19 нашли в образцах окружающей среды, включая сточные воды.

Гао Фу заявил, что "новый коронавирус существовал задолго" до его вспышки соответственно. По информации ученого, SARS-CoV-2 стал седьмым коронавирусом нового типа, который может заражать людей.

Добавим, что Гао является не только лучшим эпидемиологом в Китае, но и членом высшего политического совещательного органа страны, следовательно в его заявлении никто не сомневается.