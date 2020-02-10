Коронавирус – это малоизученный вид штамма гриппа, – Скалецкая
Глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала о том, что новый вид коронавируса, который распространился из китайского города Ухань, является видом штамма гриппа.
Об этом Зоряна Скалецкая сказала в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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Коронавирус – это один из видов штампов гриппа. Новый и еще достаточно не изученный. А это значит, что во время течения болезни только у 25% людей случается острая пневмония. Поэтому наступает потребность в поддержании дыхания,
– заявила министр Минздрава.
В других случаях, по словам Скалецкой, наступает лихорадка и плохое самочувствие. Глава Минздрава выразила надежду, что симптомы у двоих украинцев, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии, будут протекать в легкой форме.
Зоряна Скалецкая / 24 канал
Последние данные о распространении китайского вируса:
- По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 910 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
- В Китай временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
Мифы и правда о коронавирусе/ Инфографика 24 канала
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