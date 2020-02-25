Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19

По состоянию на 25 февраля, коронавирус Covid-2019 зафиксировали в 10 европейских странах. Пока, больше всего случаев заболевания выявлено в Италии.

Пока что Италия является четвертой страной в мире по распространению китайского коронавируса Covid-19.

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Распространение коронавируса Covid-19 в Европе по состоянию на 25 февраля

Италия

В Италии наибольший всплеск коронавирусной инфекции Covid-19 в Европе. В стране зафиксировано 288 случаев заражения коронавирусом и 7 смертей. Зато, выздоровел лишь один человек. В связи с этим, власти запретили покидать гражданам муниципалитеты.

Что касается туризма – МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в северную часть Италии. Зато Генконсульство Украины временно приостановило прием граждан и выдачу документов – на случай чрезвычайных ситуаций работает только горячая линия.



За попытку покинуть закрытый муниципалитет предусмотрено 3 года заключения / USAtoday

Австрия

В Австрии коронавирусом заболели двое молодых людей – оба в возрасте 24 лет.

Хорватия

В Хорватии коронавирус обнаружили у молодого парня, который вернулся из поездки из Милана.

Великобритания

В Великобритании зафиксировали 13 случаев заболевания, но с начала вспышки выписаны уже 8 человек.

Германия

С начала вспышки, в Германии 16 человек заболели китайским коронавирусом. Но сейчас осталось только 2 больных – остальные 14 выздоровели.

Испания

В Испании было 3 случая заражения Covid-19, но 2 человек уже успело избавиться от инфекции.

Швеция

В Швеции на коронавирус заболел только 1 человек. Несмотря на то, что он до сих пор лечится, его состояние стабильное.

Франция

Во Франции было зафиксировано 12 случаев заражения Covid-19. Впрочем, 25 февраля власти заявили, что страна сумела побороть инфекцию. Дело в том, что 11 из 12 человек полностью выздоровели, а еще 1 человек умер от осложнений.

Финляндия

В Финляндии только один человек сумел подхватить китайский Covid-19, хотя его уже выписали из больницы из-за того, что болезнь прошла.

Бельгия

Так, в Бельгии коронавирусом заразился 1 человек, но на момент написания статьи он уже успел выздороветь.

Швейцария

В Швейцарии 25 февраля обнаружили первый случай коронавируса.

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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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