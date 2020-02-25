Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
По состоянию на 25 февраля, коронавирус Covid-2019 зафиксировали в 10 европейских странах. Пока, больше всего случаев заболевания выявлено в Италии.
Пока что Италия является четвертой страной в мире по распространению китайского коронавируса Covid-19.
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Распространение коронавируса Covid-19 в Европе по состоянию на 25 февраля
Италия
В Италии наибольший всплеск коронавирусной инфекции Covid-19 в Европе. В стране зафиксировано 288 случаев заражения коронавирусом и 7 смертей. Зато, выздоровел лишь один человек. В связи с этим, власти запретили покидать гражданам муниципалитеты.
Что касается туризма – МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в северную часть Италии. Зато Генконсульство Украины временно приостановило прием граждан и выдачу документов – на случай чрезвычайных ситуаций работает только горячая линия.
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Австрия
В Австрии коронавирусом заболели двое молодых людей – оба в возрасте 24 лет.
Хорватия
В Хорватии коронавирус обнаружили у молодого парня, который вернулся из поездки из Милана.
Великобритания
В Великобритании зафиксировали 13 случаев заболевания, но с начала вспышки выписаны уже 8 человек.
Германия
С начала вспышки, в Германии 16 человек заболели китайским коронавирусом. Но сейчас осталось только 2 больных – остальные 14 выздоровели.
Испания
В Испании было 3 случая заражения Covid-19, но 2 человек уже успело избавиться от инфекции.
Швеция
В Швеции на коронавирус заболел только 1 человек. Несмотря на то, что он до сих пор лечится, его состояние стабильное.
Франция
Во Франции было зафиксировано 12 случаев заражения Covid-19. Впрочем, 25 февраля власти заявили, что страна сумела побороть инфекцию. Дело в том, что 11 из 12 человек полностью выздоровели, а еще 1 человек умер от осложнений.
Финляндия
В Финляндии только один человек сумел подхватить китайский Covid-19, хотя его уже выписали из больницы из-за того, что болезнь прошла.
Бельгия
Так, в Бельгии коронавирусом заразился 1 человек, но на момент написания статьи он уже успел выздороветь.
Швейцария
В Швейцарии 25 февраля обнаружили первый случай коронавируса.
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Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
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