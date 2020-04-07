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Коронавирус в Италии 7 апреля 2020 года

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Коронавирус в Италии: статистика / unsplash.com

Эпидемия COVID-19 продолжает спадать в Италии. Количество новых случаев заражения и смертей от коронавируса – снижается уже несколько дней подряд. За последние сутки в Италии подтвердили 3 099 новых случаев заболевания.

Об этом сообщил Департамент гражданской защиты Италии.

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Сколько больных коронавирусом в Италии

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 135 586, погибших – 17 127. С начала эпидемии выздоровели почти 25 тысяч человек.

За сутки лабораторно подтвердили 3 099 новых случаев заболевания и 604 летальных случая.

В Департаменте гражданской защиты Италии заявили о снижении темпов роста количества больных коронавирусом. В пиковые периоды показатель новых случаев достигал 6 тысяч.

В больницах находятся 28 718 больных, из них 3 792 – в отделениях интенсивной терапии.

Также известно, что с начала эпидемии в Италии от коронавируса умерли 122 медика.

Что известно о распространении коронавируса в Италии?
После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире. Впрочем, Италия лидирует по количеству смертей из-за COVID-19. Число больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших перевозят из города.


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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Медицина Новости Здоровье Здоровье Лечение
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