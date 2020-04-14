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Коронавирус в Италии 14 апреля 2020: количество смертельных случаев снова выросло

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Карантин в Италии / 5.ua

За последние сутки в Италии умерли 602 человека, снова больше, чем в предыдущие сутки. Но заметно, что количество новых случаев заболевания ежедневно уменьшается.

14 апреля болезнь обнаружили у 2972 человек. Это самый низкий показатель, зафиксированный в Италии с 13 марта.

К теме Коронавирус в Италии 13 апреля 2020

По состоянию на 14 апреля, в Италии зафиксировали 162 488 случаев заражения коронавирусом. Зато 37 130 из них выздоровели, а 21 067 умерли.

Важно, что два региона Италии не сообщили о новых случаях коронавируса – Базиликата и Молизе. В этих районах уже два дня подряд не фиксировали новых случаев заражения. Зато Умбрия сообщила лишь об одном новом случае за последние сутки.

В тех районах, где ситуация налаживается, заработали некоторые дополнительные услуги и магазины. С сегодняшнего дня работникам магазинов, химчисток, магазинов канцтоваров и продавцам детской одежды позволили вернуться на работу.

Зато Ломбардия, Милан и Кампания отложили решение об ослаблении ограничений до 3 мая. В Риме и Лацио власти решили перенести открытие книжных магазинов на следующую неделю, чтобы дать предпринимателям возможность должным образом провести реорганизацию и санитарную обработку.

Коротко про коронавирус в Италии

  • После США и Испании, Италия на третьем месте по количеству больных коронавирусом в мире;
  • Италия на втором месте по количеству смертей из-за COVID-19;
  • В Италии от коронавируса умер по меньшей мере 101 медработник;
  • Так как многие люди потеряли работу и не могут получать социальные выплаты, увеличилось количество грабежей;
  • В Италии коронавирус обнаружили у 121 гражданина Украины. К сожалению, 4 из них умерли.


Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Статистика Жертвы Коронавирус COVID-19 Лечение
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