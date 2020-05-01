Коронавирус в Италии 1 мая 2020 года: количество смертельных случаев уменьшается

По состоянию на 1 мая в Италии зафиксировали уменьшение количества больных, а число новых случаев заражения держится ниже отметки в 2 тысячи. За последние сутки 269 человек умерли от осложнений коронавирусной болезни.

Обновленное количество больных коронавирусом опубликовано на сайте worldometers.info.

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Новые случаи инфицирования в Италии

За последние сутки обнаружили 1 965 новых случаев, тогда как днем ранее было 1 872. В понедельник Управление гражданской защиты Италии официально сообщило о 1 730 случаях и это был самый низкий показатель новых случаев с 10 марта.

В отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться количество сложных пациентов.

Сколько людей в Италии победили коронавирус

По состоянию на 1 мая 2 349 людей выздоровели от коронавируса за последние сутки, вчера этот показатель был в 1,5 раза больше. Всего с начала эпидемии болезнь преодолели 78 294 итальянца.

Летальные случаи от COVID-19

За последние сутки 269 человек умерли от осложнений коронавирусной болезни. Общее количество умерших в Италии возросло до 28 236 человек.

В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса – 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта.

В настоящее время положительный результат теста в Италии получили 100 943 человека.

Главное про коронавирус в Италии:

Италия занимает третье место по количеству больных COVID-19. Больше случаев заражения зафиксировали только в США и Испании.

Италия на втором месте по количеству смертей из-за коронавируса – больше только в США.

В Италии коронавирусом заболели более 20 тысяч медработников, 150 из которых умерли.

В стране выросло количество грабежей в магазинах – многие люди потеряли работу и не получают социальные выплаты из-за того, что работали на теневой рынок.

На территории Италии COVID-19 диагностировали у 121 украинца – 4 из них умерли, а еще 2 выздоровели.

Италия планирует ослаблять карантин, начиная с 4 мая.

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