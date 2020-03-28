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Коронавирус в Италии 28 марта 2020 года

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Коронавирус в Италии 28 марта / unsplash.com

От коронавируса в Италии умерли 10 тысяч человек. Из них за последние сутки умерли 889 больных. Ситуация по распространению COVID-19 в Италии остается сложной.

Только за последние сутки в Италии заразились коронавирусной инфекцией 5 974 человека. Соответствующие данные обнародовал Университет Джона Хопкинса в субботу вечером.

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От осложнений вызванных COVID-19 за сутки умерли 889 человек, поэтому общее количество погибших достигло 10 023.

Сегодняшний показатель погибших несколько ниже вчерашнего, который стал рекордным – медики зафиксировали почти 1 000 смертей за сутки.

Наибольшее число погибших в Ломбардии – 542 человека. Именно Ломбардия страдает от коронавируса больше всего. От начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировали больше всего умерших – 5 944 человек.

В целом в Италии 92 472 человека заболели COVID-19.

От вируса излечились 12 384 человека, при чем за последние сутки – 1 434. Это пока самый высокий прирост, который фиксировали в стране с начала эпидемии. Вчера прирост тех, кто вылечился, составил 589.

Не учитывая погибших и тех, кто вылечился, в Италии сейчас более 70 тысяч человек с подтвержденным вирусом.

Что известно о распространении коронавируса в Италии?
После США, Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. В Италии больше всего смертей, вызванных COVID-19. По предварительным подсчетам, количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать. На всех не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших перевозят из города. В Италии от коронавируса умерли 4 украинки.​

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Жертвы Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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