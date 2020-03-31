Коронавирус в Италии 31 марта 2020
По состоянию на 31 марта в Италии зафиксировали 837 летальных случаев из-за коронавируса, а число заболевших превысило 100 000. Но, положительная динамика таки есть.
Количество погибших за сутки сохраняется практически на том же уровне, что и накануне, когда за последние 24 часа был зафиксирован 821 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
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Отметим, что положительная динамика таки есть! С субботы спадает количество новых зарегистрированных больных. В субботу их было 5 974, в воскресенье 5 217, в понедельник 4 050.
С начала эпидемии в Италии 105 792 человека заразились коронавирусом, а общее количество жертв из-за пандемии – 12 428 человек.
Количество погибших от коронавируса в северном регионе Ломбардия, эпицентре заражения в Италии, возросло за сутки на 381. Это меньше, чем было в понедельник, когда рост составил 458.
Количество случаев заражений в регионе выросло на 1 047 до примерно 43 208.
Что нужно знать о распространении коронавируса в Италии? После США, Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. В Италии больше всего смертей из-за COVID-19. Количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, так как на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших вывозят из города. В Италии от коронавируса умерли 4 украинки.
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