24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Коронавирус в Италии 31 марта 2020

- Читати новину українською
Коронавирус в Италии 31 марта / irishtimes.com

По состоянию на 31 марта в Италии зафиксировали 837 летальных случаев из-за коронавируса, а число заболевших превысило 100 000. Но, положительная динамика таки есть.

Количество погибших за сутки сохраняется практически на том же уровне, что и накануне, когда за последние 24 часа был зафиксирован 821 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Также на тему: Коронавирус в Италии 30 марта 2020 года

Отметим, что положительная динамика таки есть! С субботы спадает количество новых зарегистрированных больных. В субботу их было 5 974, в воскресенье 5 217, в понедельник 4 050.

С начала эпидемии в Италии 105 792 человека заразились коронавирусом, а общее количество жертв из-за пандемии – 12 428 человек.

Количество погибших от коронавируса в северном регионе Ломбардия, эпицентре заражения в Италии, возросло за сутки на 381. Это меньше, чем было в понедельник, когда рост составил 458.

Количество случаев заражений в регионе выросло на 1 047 до примерно 43 208.

Что нужно знать о распространении коронавируса в Италии? После США, Италия находится на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. В Италии больше всего смертей из-за COVID-19. Количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, так как на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, из-за чего умерших вывозят из города. В Италии от коронавируса умерли 4 украинки.​

​Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 13:46 В Польше одобрили масштабную антикризисную программу: что изменится для украинцев
Новини України 12599
сегодня , 19:27 Рынок земли: в Раде заблокировали подписание закона
Новини України 13334
сегодня , 16:37 Назвали самую комфортную температуру для развития коронавируса
Медицина 18641
сегодня , 14:26 Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео
Новини України 20649
сегодня , 11:07 На коронавирус проверили пациентов с пневмонией в Ивано-Франковске: 57 положительных результатов
Лікування 9735
сегодня , 18:01 Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
Food and Drinks 108193
сегодня , 13:43 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Традиції 94103
сегодня , 17:11 Коронавирус в Испании: за сутки умерло рекордное количество людей
Здорове життя 52130
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза

Новости
Больше новостей
Залиште відгук