Коронавирус в Италии 3 апреля 2020 года

3 апреля в Италии количество больных коронавирусом COVID-19 приближается к 120 тысячам. За последние сутки выявили 4 585 новых случаев заболевания – это несколько меньше, чем вчера, но все еще много.

В Италии количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом увеличилось до 14 681, общее количество зараженных приближается к 120 тысячам. Об этом сообщила Служба гражданской защиты Италии.

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Сколько больных коронавирус в Италии

От начала эпидемии в Италии 119 827 человека заразились коронавирусом.

Сейчас в стране 85 388 текущих случаев заражения, из них 28 741 – госпитализированные пациенты; 4 068 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Выздоровели в Италии 19 758 пациентов. За последние сутки это число выросло на 1480 человек.

Среди регионов лидером по количеству случаев остается Ломбардия.

Распространение инфекции в регионах Италии:

Ломбардия – 47.520 случаев коронавируса (+1455 за сутки или + 3.2%).

Эмилия-Романья – 15.932 (+599, + 3.9%),

Пьемонт – 10.896 (+543, + 5.2%) и Венето – 10.464 (+353, + 3.5%).

Что надо знать о распространении коронавируса в Италии? После США, Италия на втором месте по количеству больных коронавирусом в мире. В Италии больше всего смертей из-за COVID-19. Количество больных коронавирусом медработников составляет 8,3% от общего количества заражений в стране. Врачи вынуждены выбирать, кого спасать, ведь на всех больных не хватает мест, кислородных баллонов и клапанов. Местный крематорий Бергамо не может справиться с большим количеством тел, потому умерших перевозят из города. В Италии от коронавируса умерли 4 украинки.​

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