Коронавирус экспериментально лечат препаратами против ВИЧ

Вспышка коронавируса продолжается уже 3 месяц, однако эффективного лечения до сих пор не нашли. В поисках лекарств ученые и медики пытаются применять препараты и терапии, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с другими заболеваниями. Следовательно, препарат, который применяют для лечения людей с ВИЧ, специалисты тестируют как терапию коронавируса.

Китайские медики проводят экспериментальное лечение коронавируса препаратом "Калетра" – комбинацией лопинавира и ритонавира, одобренных для лечения ВИЧ, пишет Guardian.

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Препарат против ВИЧ "Калетра" тестируют как лекарство против коронавируса

Испытание проводится на 200 пациентах, зараженных коронавирусом. Их состояние сравнивают с контрольной группой – людьми, которые тоже заразились вирусом, но не получают экспериментального лечения.

Ученые пока не прогнозируют, насколько эффективными будут лекарства против ВИЧ для борьбы с коронавирусом. Результаты испытаний будут обнародованы не ранее, чем через три-четыре месяца.



Лечение препаратами против ВИЧ является экспериментальным / Фото: Reuters

Нежелательная реакция среди населения

Однако новости об экспериментальной терапии препаратами против ВИЧ уже привели к неожиданной и нежелательной реакции. Жители Китая, обеспокоенные вспышкой коронавируса, начали массово скупать препарат на черном рынке, в частности у людей, которые используют его для лечения ВИЧ. Сделки в основном происходят в социальных сетях, а некоторые пациенты с ВИЧ готовы жертвовать лекарства бесплатно.

Также активизировались поставки дженериков калетры из-за рубежа, в частности из Индии.

Такая ситуация вызвала беспокойство представителей Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС). Они отмечают, что пациенты с ВИЧ должны продолжать лечение и не рисковать, продавая или раздавая собственные лекарства.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 12 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1115 человек. Общее количество инфицированных – более 45 тысяч по всему миру.

Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019 .

. От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, однако эвакуация не состоялась.

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