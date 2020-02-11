Коронавирус может заразить 60% населения планеты, – эпидемиолог

Вспышка нового коронавируса, который зародился в китайском городе Ухань, может охватить до двух третей населения мира, если его не удастся взять под контроль.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на слова ведущего эпидемиолога по здравоохранению в Гонконге Габриэля Леуна.

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Его предостережения прозвучали после того, как глава ВОЗ объявил, что недавно обнаруженные случаи коронавируса у пациентов, которые никогда не были в Китае, могут быть лишь "верхушкой айсберга".

Поэтому главной задачей является установление размера и формы "айсберга". Большинство экспертов считают, что каждый зараженный человек может передавать вирус примерно 2,5 другим людям. Это означает, что "уровень атаки" составляет 60-80%.

Шестьдесят процентов мирового населения – чрезвычайно большое количество,

– сказал профессор изданию во время встречи экспертов в ВОЗ в Женеве.

По словам ученого, главной проблемой является масштабы всемирной эпидемии, а также существует необходимость выяснить, действительно ли жесткие методы (закрытие городов, карантин и т.д.) Китая сработали и сдержали распространение вируса. Если же они не сработали, тогда, вероятно, коронавирус будет невозможно сдержать.

Профессор еще в конце января предупредил о вспышке. Он считает, что могут начаться "независимые, самодостаточные вспышки в крупных городах по всему миру". Все из-за путешествий и регулярных передвижений тех людей, которые заражены коронавирусом, но еще не имеют симптомов заболевания.

"Действительно ли 60-80% населения мира будут заражены? Может и нет. Может, все будет происходить волнами. Возможно, летальность вируса сократится. Ведь, убивая всех на своем пути, он погибает и сам", – добавил ученый.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 11 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1018 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала​

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