Коронавирус охватывает новые области: на Ровненщине обнаружили два случая заражения
В Ровненской области коронавирусом заболели два человека. Один больной находится в тяжелом состоянии в реанимации.
О выявленных случаях сообщило местное СМИ "ЧаРівне".
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Сейчас стало известно, что в Сарненской больнице, что на Ровенщине находится двое инфицированных Covid-19, согласно проведенным экспресс-тестам,
– сообщил активист, экс-депутат Сергей Евтушок.
Сейчас полиция осуществляет мероприятия по выявлению контактов с больными и выясняет круг лиц с которыми общались больные.
Известно, что женщины, у которых подтвердили коронавирус, контактировали с заробитчанами, которые недавно вернулись из Европы.
Состояние одной женщины, которая находится в терапевтическом отделении Центральной районной больницы – среднее. Состояние еще одной инфицированной – тяжелое, сейчас она в реанимации.
Все предыдущие тесты отправили в Киев.
По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
Как выявляют коронавирус / инфографика 24 Канала
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