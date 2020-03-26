Коронавирус охватывает новые области: на Ровненщине обнаружили два случая заражения

В Ровненской области коронавирусом заболели два человека. Один больной находится в тяжелом состоянии в реанимации.

О выявленных случаях сообщило местное СМИ "ЧаРівне".

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Сейчас стало известно, что в Сарненской больнице, что на Ровенщине находится двое инфицированных Covid-19, согласно проведенным экспресс-тестам,

– сообщил активист, экс-депутат Сергей Евтушок.

Сейчас полиция осуществляет мероприятия по выявлению контактов с больными и выясняет круг лиц с которыми общались больные.

Известно, что женщины, у которых подтвердили коронавирус, контактировали с заробитчанами, которые недавно вернулись из Европы.

Состояние одной женщины, которая находится в терапевтическом отделении Центральной районной больницы – среднее. Состояние еще одной инфицированной – тяжелое, сейчас она в реанимации.

Все предыдущие тесты отправили в Киев.

По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.



Как выявляют коронавирус / инфографика 24 Канала

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