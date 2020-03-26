Коронавирус подтвердили у третьего человека на Львовщине

Инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили 26 марта у 57-летнего мужчины во Львовской области. Это третий случай заболевания Covid-19 в регионе.

Известно, что мужчина, у которого тест подтвердил наличие коронавируса, недавно вернулся из Италии. Об этом рассказали в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Тем временем в соседнем регионе В Ивано-Франковской области от коронавируса умер третий человек

57-летний мужчина находится на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице. 26 марта получили результат теста на Covid-19, он оказался положительным.

В общем с 8 утра до 17 часов этого дня в области с подозрением на инфицирование коронавирусом обратились еще четверо людей.

Ситуация с распространением коронавируса на Львовщине

Первый случай заболевания в Львове зафиксировали 20 марта у 58-летнего врача, который недавно вернулся из Германии.

23 марта зафиксировали второй случай – у 51-летней львовянки, которая приехала из Австрии.

Во Львовской области с подозрением на коронавирус к врачам обратились 148 человек. В 29 Covid-19 не подтвердили.

В Украине по данным Минздрава по состоянию на вечер 26 марта подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 6 человек и только 1 человек признан вылечившимся.

Обратите внимание Чем сильнее будет карантин, тем меньше людей умрут, – Комисаренко



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