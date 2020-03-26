24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Коронавирус подтвердили у третьего человека на Львовщине

- Читати новину українською

Инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердили 26 марта у 57-летнего мужчины во Львовской области. Это третий случай заболевания Covid-19 в регионе.

Известно, что мужчина, у которого тест подтвердил наличие коронавируса, недавно вернулся из Италии. Об этом рассказали в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Тем временем в соседнем регионе В Ивано-Франковской области от коронавируса умер третий человек

57-летний мужчина находится на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице. 26 марта получили результат теста на Covid-19, он оказался положительным.

В общем с 8 утра до 17 часов этого дня в области с подозрением на инфицирование коронавирусом обратились еще четверо людей.

Ситуация с распространением коронавируса на Львовщине

  • Первый случай заболевания в Львове зафиксировали 20 марта у 58-летнего врача, который недавно вернулся из Германии.
  • 23 марта зафиксировали второй случай – у 51-летней львовянки, которая приехала из Австрии.
  • Во Львовской области с подозрением на коронавирус к врачам обратились 148 человек. В 29 Covid-19 не подтвердили.

В Украине по данным Минздрава по состоянию на вечер 26 марта подтверждено 196 случаев инфицирования коронавирусом. Умерли 6 человек и только 1 человек признан вылечившимся.

Обратите внимание Чем сильнее будет карантин, тем меньше людей умрут, – Комисаренко

Тест
Тест ПЦР и экспресс-тест: в чем разница / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Падение рынка недвижимости: чего ожидать в условиях финансового кризиса
26 марта
Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Здоровье Новости Украины Коронавирус Covid-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Львова Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
25 марта 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
23 марта 07:01 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук