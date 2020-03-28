Коронавирус в Бельгии: количество заболевших за сутки выросло почти на 2 тысячи человек
Вспышка COVID-19 разгорелась в Бельгии. Только за минувшие сутки, 27 марта, в стране заразились 1850 человек. Сейчас в бельгийских больницах находятся 3717 пациентов с таким диагнозом. Однако в целом в стране гораздо больше больных.
О ситуации информирует правительственный кризисный центр Бельгии. Кроме того, статистику о больных COVID-19 человек в Бельгии предоставляет центр Джона Гопкинса.
Когда зафиксировали первые случаи В Бельгии – первые больные COVID-19
Так, от начала пандемии количество больных в Бельгии возросло до 9 134 человек. Летальных случаев по состоянию на 28 марта уже 353. Самому молодому из умерших в Бельгии было 30 лет, самому старшему – 104.
Внимание! Более 90% жертв коронавируса в Бельгии составляют люди старше 65 лет.
Где в Бельгии за сутки зафиксировали больше всего новых случаев COVID-19:
- Во Фландрии – 823 (44%),
- В Валлонии – 875 (47%)
- В Брюсселе – 134 (7%)
Информация о месте жительства еще 18 человек отсутствует.
Сейчас 789 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Читайте также
-
Первый больной коронавирусом в Харькове: мужчина вернулся из Франциисегодня , 12:28
-
Вспышка коронавируса среди врачей Тернопольщины: заболели 24 медикасегодня , 11:27
-
Коронавирус в США: количество умерших и больных резко возрослосегодня , 09:23
-
Коронавирус в Украине: уже заразились более 300 человексегодня , 09:44
-
Британия превратит Манчестер Арену и Бирмингем в гигантские больницы с моргамисегодня , 14:03
-
В Киеве подтвердили 74 случая заболевания COVID-19сегодня , 10:03