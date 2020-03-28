Коронавирус в Бельгии: количество заболевших за сутки выросло почти на 2 тысячи человек

Вспышка COVID-19 разгорелась в Бельгии. Только за минувшие сутки, 27 марта, в стране заразились 1850 человек. Сейчас в бельгийских больницах находятся 3717 пациентов с таким диагнозом. Однако в целом в стране гораздо больше больных.

О ситуации информирует правительственный кризисный центр Бельгии. Кроме того, статистику о больных COVID-19 человек в Бельгии предоставляет центр Джона Гопкинса.

Когда зафиксировали первые случаи В Бельгии – первые больные COVID-19

Так, от начала пандемии количество больных в Бельгии возросло до 9 134 человек. Летальных случаев по состоянию на 28 марта уже 353. Самому молодому из умерших в Бельгии было 30 лет, самому старшему – 104.

Внимание! Более 90% жертв коронавируса в Бельгии составляют люди старше 65 лет.

Где в Бельгии за сутки зафиксировали больше всего новых случаев COVID-19:

Во Фландрии – 823 (44%),

В Валлонии – 875 (47%)

В Брюсселе – 134 (7%)

Информация о месте жительства еще 18 человек отсутствует.

Сейчас 789 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала