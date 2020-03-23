Коронавирус в Германии: больных более 22 тысяч

Количество подтвержденных случаев коронавируса Covid-19 в Германии выросло до 22 672, а 86 человек умерли из-за инфекции.

Об этом сообщает Spiegel Online со ссылкой на данные, которые обнародовал федеральный институт охраны здоровья Роберта Коха (RKI) .

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Количество заражений за сутки увеличилось на 4062 случая, смертей – на 31. Однако в институте отметили, что фактическое число, вероятно, больше, поскольку не все местные органы здравоохранения подали свои данные за выходные.

Журналисты отметили, что такие данные создают путаницу и могут быть неточными именно из-за отсутствия полной официальной информации.

Также американский университет Джона Хопкинса, который берет данные из общедоступных источников в интернете, официальных сайтов органов власти и их Twitter-аккаунтов, а также местных СМИ, приводит другие цифры – 24 873 подтвержденных случая заражения и 94 смертельных случая.

По состоянию на 23 марта в мире зафиксировали более 343 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерло более 14 тысяч человек.



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