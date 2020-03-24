Коронавирус в Ирпене: людей со всего дома больной просят самоизолироваться

В Ирпене коронавирусом заболела беременная женщина. К дому, где живет женщина, приехали машины "Муниципальной стражи", они призывают жителей самоизолироваться.

Подъезды дезинфицируют специальными растворами, а людей просят оставаться дома. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу сказал член штаба по противодействию коронавирусу в Ирпене Антон Головенко.

Важно На Киевщине беременная заболела коронавирусом: ее дом дезинфицируют

Головенко рассказал, что после информации о подтверждении коронавируса у беременной женщины, собрался штаб и разработали дальнейшие действия. Говорится про:

самоизоляцию жителей дома;

дезинфекцию подъезда.

Он отметил, что насильно на карантин никого не будут закрывать.

Что известно о состоянии беременной женщины

Женщина находится на позднем сроке беременности. Вероятно, заразилась от своей родственницы, которая недавно приехала из-за границы. Сейчас беременная находится в роддоме в соседнем городке Ворзели. Ее отвезли туда, потому что инфекционное отделение ирпенской городской больницы в плохом состоянии и не готово к приему больных коронавирусом.

Сейчас руководство роддома проводит совещание с чиновниками из Киевской обладминистрации. Там решают оставить ли женщину в роддоме и выселить всех остальных рожениц. Или перевозить ее в Киев и проводить полную дезинфекцию дома,

– написали в телеграм-канале Teza.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала

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