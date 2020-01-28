Коронавирус: в Китае начинают вводить военное положение

Город Тяньцзинь на севере Китая объявило о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса 2019-nCoV.

Власти пятнадцатимиллионного города передали в управление все больницы и пятьсот медицинских бригад военным, пишет Global Times.

Также по теме: Коронавирус 2019-nCoV из Китая подтвердили в Германии, в Чехии несколько человек под подозрением

Это первый китайский город, который пошкл на такой шаг. Но ожидается, что и другие города, в которых есть вспышка коронавируса, тоже подчиняться военным.

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерли 106 человек.

Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.

В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.

Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.

В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.