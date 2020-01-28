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Коронавирус: в Китае начинают вводить военное положение

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Военное положение в Китае / фото из соцсетей

Город Тяньцзинь на севере Китая объявило о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса 2019-nCoV.

Власти пятнадцатимиллионного города передали в управление все больницы и пятьсот медицинских бригад военным, пишет Global Times.

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Это первый китайский город, который пошкл на такой шаг. Но ожидается, что и другие города, в которых есть вспышка коронавируса, тоже подчиняться военным.

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

  • По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерли 106 человек.
  • Известно, что заболели во всем мире почти 4600 человек.
  • В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.
  • Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.
  • В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Китай
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