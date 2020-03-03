Коронавирус в Украине: эксперты сказали, чего ждать дальше

В Черновцах обнаружили первый случай коронавируса. Заражение зафиксировали также в соседних Польше, Беларуси и России. А вообще Covid 2019 проник уже в 71 страну Мира. Какое развитие событий может ждать человечество – читайте в материале 24 канала.

Прогнозов, куда дальше пойдет болезнь и когда ее, наконец, остановят – никто давать не берется. Однако специалисты предполагают, что есть 3 сценария развития событий.

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Сценарий №1: Вирус станет сезонным заболеванием

Медики говорят, что это самый оптимистичный сценарий для человечества. Он будет исчезать весной и снова появляться с первыми холодами. Поскольку при низких температурах вирусы живут дольше.

Однако, полностью рассчитывать на такой сценарий событий – сейчас не стоит, потому что новая инфекция имеет отличия от сезонных заболеваний.

"Он проявляет достаточно высокую стабильность и не является вирусом, который активно мутирует. Это плюс для нашей ситуации. Это позволит создать вакцину, которую не надо будет обновлять ежегодно, как мы это делаем с гриппом", – объяснил президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока.



Коронавирус появляется с первыми холодами / Иллюстративное фото

Сценарий №2: Вакцина позволит взять ситуацию под медицинский контроль

Если вакцина появится в ближайшее время – это позволит взять под медицинский контроль ситуацию с коронавирусом.

"Поэтому, если вакцина все-таки будет в ближайшее время, очевидно, что будет рекомендована вакцинация наиболее уязвимых групп населения: это люди старшего возраста, это люди, которые имеют какие-то хронические заболевания", – отметила микробиолог Елена Ливинская.



Вакцына сможет побороть коронавирус / Фото Unsplash

Сценарий №3: Вирус можно преодолеть благодаря мерам безопасности

Еще одно вероятное развитие событий – полная локализация и преодоление инфекции благодаря мерам безопасности, как это было с "родственником" Covid 2019 – коронавирусом SARS. Эта болезнь свирепствовала в начале века в Поднебесной. Но тогда не пошла за ее пределы. Новый китайский вирус уже поселился на всех континентах, не смотря на попытки правительств сдержать его.



Закритие границ через коронавирус / Фото АА

"Он не такой летальный, он чаще переносится на ногах, у людей более слабые симптомы. Благодаря этому меньше людей умирает, но он получает большее распространение", - сказала Ливинская.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Что известно о коронавирусе в Украине?

3 марта заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач во время брифинга заявил, что в Украине обнаружили первый случай коронавируса SARS-CoV-2 или 2019-nCov, который вызывает заболевание Covid 2019. Его зафиксировали у мужчины из Черновцов. Известно, что, кроме больного изолировали еще 35 человек.

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