Коронавирусом может заразиться две трети населения планеты, – эксперт ВОЗ

Из-за того, что количество случаев заражения коронавирусом значительно возросло, ученые спрогнозировали неутешительные результаты такой вспышки – заболеть коронавирусом могут две трети человечества.

Советник Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджин рассказал в интервью агентсву Bloomberg, что количество больных может достичь миллиардов человек.

Читайте также: Китай признал, что количество больных коронавирусом больше

Каждый больной обычно передает инфекцию двум-трем другим людям. Проследить за тем, как распространяется инфекция, сложно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также потому, что у некоторых людей, которые являются носителями вируса, симптомы проявляются в слабой форме.

Изоляция больных и карантинные мероприятия не могут остановить распространение коронавирус,

- отметил эпидемиолог Айра Лонжини.

Вместе с тем, в ВОЗ отметили, что меры, которые вводит Китай, дает миру время для подготовки к борьбе с инфекцией.

С Лонджини солидарны и другие международные эксперты в области вирусологии.

В частности, исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон высказал предположение, что число тех, кто заразился коронавирусом в Китае может достигать до 50 тысяч человек в день.

Что известно о китайском коронавирусе Covid-19

По состоянию на 14 февраля, от китайского коронавирус умерли 1 383 человек из 64 441 инфицированных.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".

До Китая временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.

Мифы и правда о коронавирус/Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.