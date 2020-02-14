Коронавирусом может заразиться две трети населения планеты, – эксперт ВОЗ
Из-за того, что количество случаев заражения коронавирусом значительно возросло, ученые спрогнозировали неутешительные результаты такой вспышки – заболеть коронавирусом могут две трети человечества.
Советник Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджин рассказал в интервью агентсву Bloomberg, что количество больных может достичь миллиардов человек.
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Каждый больной обычно передает инфекцию двум-трем другим людям. Проследить за тем, как распространяется инфекция, сложно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также потому, что у некоторых людей, которые являются носителями вируса, симптомы проявляются в слабой форме.
Изоляция больных и карантинные мероприятия не могут остановить распространение коронавирус,
- отметил эпидемиолог Айра Лонжини.
Вместе с тем, в ВОЗ отметили, что меры, которые вводит Китай, дает миру время для подготовки к борьбе с инфекцией.
С Лонджини солидарны и другие международные эксперты в области вирусологии.
В частности, исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон высказал предположение, что число тех, кто заразился коронавирусом в Китае может достигать до 50 тысяч человек в день.
Что известно о китайском коронавирусе Covid-19
- По состоянию на 14 февраля, от китайского коронавирус умерли 1 383 человек из 64 441 инфицированных.
- От болезни умирают примерно 9% инфицированных.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".
- До Китая временно прекратили групповые туры.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
- 11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.
Мифы и правда о коронавирус/Инфографика 24 канала
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