Коронавирусом заболели уже 130 человек на судне у Японии

Япония подтвердила еще 60 случаев заражения коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Dimond Princess, который находится на карантине у берегов Японии. Следовательно, в целом количество больных возросло до 130 человек.

Данные о новых случаях заражения сообщил министр здравоохранения Японии 10 февраля утром, пишет Japan Times.

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В министерстве предполагают, что примерно 336 человек инфицированы коронавирусом из 3700 пассажиров и членов экипажа лайнера.

Министр здравоохранения заявил, что пассажиры и члены экипажа смогут спуститься на берег лишь после того, как станут известны их результаты на коронавирус.

В воскресенье болезнь подтвердили у пяти членов экипажа – украинца, четырех филиппинцев и одного пассажира – американца. В министерстве также отметили, что инфицированные не проявляли никаких серьезных симптомов.

Так, пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

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Что известно о вспышке коронавируса на лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3700 человек из 56 стран, из которых 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа, в том числе – 25 украинцев.

Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не обнаружили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней.

9 февраля установили 70 случаев заражения на судне, позже сообщили еще про шестерых лиц, которых госпитализировали из-за заболевания коронавирусом, в частности украинца.

Говорят, что пассажиров заразил вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а потом сошел на берег в Гонконге.



Еще у 60 пассажиров лайнера Dimond Princess обнаружили коронавирус/Фото:Reuters

Последние данные о распространении китайского вируса: По состоянию на 10 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерло 910 человек. Общее количество инфицированных – около 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китая временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Мифы и правда про коронавирус/Инфографика 24 канала

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