Которая популярная диета вызывает нарушение работы сердца

Известная низкоуглеводная диета может увеличивать риск развития аритмии – нарушения работы сердца.

Команда ученых из университета Сунь Ятсена убеждена, что дефицит углеводов нарушает работу сердечной мышцы, пишет Daily Mail.

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Ученые проанализировали медицинские записи 14 тысяч человек. В начале исследования, которое длилось 22 года, ни у кого из участников не было мерцательной аритмии. Они также заполнили анкету и сообщили о возможном ежедневном потреблении 66 различных продуктов в опросных листах.

Мерцательная аритмия – что это? Это одна из наиболее распространенных патологий сердечного ритма. При этом состоянии желудочки сердца работают неритмично, а частота пульса может повышаться до 400 ударов в минуту. Мерцательная аритмия провоцирует образование тромбов в сосудах, которые со временем могут привести к инсульту или внезапной смерти.

Всех участников разделили на 3 группы:

• низкое потребление углеводов (менее 44,8% калорий от дневного потребления);

• умеренное потребление углеводов (от 44,8% до 52,4% калорий);

• высокое потребление углеводов (больше, чем 52,4% калорий).

По окончанию эксперимента у 1900 человек обнаружили мерцательную аритмию.



Участники, которые употребляли небольшое количество углеводов, чаще страдали от мерцательной аритмии

Участники, которые употребляли малое количество углеводов, чаще страдали от мерцательной аритмии. У них был на 16-18% больший риск возникновения нарушений сердца, чем у людей из других групп.

Существует несколько возможных причин этому – отсутствие продуктов, уменьшающих воспаления (овощи, фрукты, зерна) и увеличение количества белков и жиров в рационе, что может привести к окислительному стрессу, который также связан с мерцательной аритмией.

Американское руководство по питанию рекомендует, чтобы углеводы составляли от 45 до 65 % от общего суточного потребления калорий.

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