Которая популярная диета вызывает нарушение работы сердца

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Назвали опасность от низкоуглеводной диеты
Назвали опасность от низкоуглеводной диеты / healthline.com

Известная низкоуглеводная диета может увеличивать риск развития аритмии – нарушения работы сердца.

Команда ученых из университета Сунь Ятсена убеждена, что дефицит углеводов нарушает работу сердечной мышцы, пишет Daily Mail.

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Ученые проанализировали медицинские записи 14 тысяч человек. В начале исследования, которое длилось 22 года, ни у кого из участников не было мерцательной аритмии. Они также заполнили анкету и сообщили о возможном ежедневном потреблении 66 различных продуктов в опросных листах.

 
Мерцательная аритмия – что это?
Это одна из наиболее распространенных патологий сердечного ритма. При этом состоянии желудочки сердца работают неритмично, а частота пульса может повышаться до 400 ударов в минуту. Мерцательная аритмия провоцирует образование тромбов в сосудах, которые со временем могут привести к инсульту или внезапной смерти.

Всех участников разделили на 3 группы:

• низкое потребление углеводов (менее 44,8% калорий от дневного потребления);
• умеренное потребление углеводов (от 44,8% до 52,4% калорий);
• высокое потребление углеводов (больше, чем 52,4% калорий).

По окончанию эксперимента у 1900 человек обнаружили мерцательную аритмию.

Учасники, які вживали невелику кількість вуглеводів, частіше страждали від миготливої аритмії
Участники, которые употребляли небольшое количество углеводов, чаще страдали от мерцательной аритмии

Участники, которые употребляли малое количество углеводов, чаще страдали от мерцательной аритмии. У них был на 16-18% больший риск возникновения нарушений сердца, чем у людей из других групп.

Существует несколько возможных причин этому – отсутствие продуктов, уменьшающих воспаления (овощи, фрукты, зерна) и увеличение количества белков и жиров в рационе, что может привести к окислительному стрессу, который также связан с мерцательной аритмией.

Американское руководство по питанию рекомендует, чтобы углеводы составляли от 45 до 65 % от общего суточного потребления калорий.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровое питание Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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