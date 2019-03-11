Которая популярная диета вызывает нарушение работы сердца
Известная низкоуглеводная диета может увеличивать риск развития аритмии – нарушения работы сердца.
Команда ученых из университета Сунь Ятсена убеждена, что дефицит углеводов нарушает работу сердечной мышцы, пишет Daily Mail.
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Ученые проанализировали медицинские записи 14 тысяч человек. В начале исследования, которое длилось 22 года, ни у кого из участников не было мерцательной аритмии. Они также заполнили анкету и сообщили о возможном ежедневном потреблении 66 различных продуктов в опросных листах.
Всех участников разделили на 3 группы:
• низкое потребление углеводов (менее 44,8% калорий от дневного потребления);
• умеренное потребление углеводов (от 44,8% до 52,4% калорий);
• высокое потребление углеводов (больше, чем 52,4% калорий).
По окончанию эксперимента у 1900 человек обнаружили мерцательную аритмию.
Участники, которые употребляли небольшое количество углеводов, чаще страдали от мерцательной аритмии
Участники, которые употребляли малое количество углеводов, чаще страдали от мерцательной аритмии. У них был на 16-18% больший риск возникновения нарушений сердца, чем у людей из других групп.
Существует несколько возможных причин этому – отсутствие продуктов, уменьшающих воспаления (овощи, фрукты, зерна) и увеличение количества белков и жиров в рационе, что может привести к окислительному стрессу, который также связан с мерцательной аритмией.
Американское руководство по питанию рекомендует, чтобы углеводы составляли от 45 до 65 % от общего суточного потребления калорий.
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