Красное мясо способно защитить мозг от опасной болезни

Ученые из Университета Кертина и Австралийского национального университета выяснили, что употребление красного мяса способно снизить риск развития рассеянного склероза.

Положительный эффект есть только тогда, когда мясо включено в состав средиземноморской диеты, пишет MedicalXpress.

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Специалисты провели анализ данных исследования, в котором приняли участие 840 человек.

Исследователи пытались найти связь между средиземноморской диетой, что включает необработанное мясо (баранина, говядина и свинина), и снижением риска начальной стадии демиелинизации центральной нервной системы. Это состояние предшествует развитию рассеянного склероза.

Рассеянный склероз – что это? Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система полностью уничтожает защитную оболочку, что защищает нервы (миелиновая оболочка). Вследствие этого разрушается взаимосвязь между мозгом и другими частями тела. Запускается необратимый процесс, из-за которого повреждаются нервы.

Оказалось, что употребление 65 граммов мяса в день может затормозить развитие заболевания.

Исследователи считают, что это связано с наличием микро- и макроэлементов, в том числе белков, железа, цинка, селена, калия, витамина D и витаминов группы В, некоторые из которых принимают участие в обеспечении нормального функционирования нервной системы.

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