Крупы: какие есть виды, питательные свойства и способы приготовления

Во время карантина делать умеренные запасы пищи дома — это разумный шаг, но важно, чтобы он не способствовал опустошению полок и скупке годового запаса гречки. Добавим, что полезно есть разные крупы. Какие существуют виды — читайте дальше.

Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Крупы бывают рафинированные и цельнозерновые

В цельнозерновых, даже если они измельчены, сохраняются все компоненты семена: эпидермис (отруби), зародыш и крахмалистый эндосперм.

В рафинированном зерне остается только эндосперм, то есть крахмал без особых бонусов.

Супрун рекомендует отдать предпочтение цельнозерновым злакам, ведь они полезны для профилактики хронических болезней, таких как атеросклероз и диабет II типа, а также улучшения самочувствия.

Пшенная крупа (просо)

В ней высокое содержание растворимых и нерастворимых растительных волокон, и при этом отсутствуют полисахариды, вызывающие вздутие. В различных видах проса содержание белка колеблется от 6 до 15%. В нашем сухом "пшене" белка около 10%. В приготовленной каше он будет меньше, ведь больше половины составит вода.

Содержание микроэлементов количественно не приближается к суточной потребности, и является достаточно разнообразным: просо содержит калий, натрий, магний, железо, марганец, цинк и фосфор.

Как употреблять: просо хорошо подходит к тыкве, грибам, и в сочетании с яйцом может стать основой запеканки с овощами или другими "верхами".



Пшенная крупа / Фото из открытых источников

Пшеничная каша (молотые семена пшеницы)

В отличие от хлеба, пшеничная каша сохраняет зародыши семян и эпидермиса. Для приготовления блюд можно брать и целое зерно, как на кутью, но его лучше замочить перед приготовлением, или вообще прорастить. В неочищенных от отрубей семенах пшеницы много клетчатки.

Людям, склонным к запорам, важно увеличить потребление именно нерастворимой клетчатки. В цельнозерновой пшенице много белка: в среднем 10-12%, а в спельте (полбе, пшенице-однозернянке) – 22%.

В цельной пшенице значительно более полноценный аминокислотный состав, чем в белой муке. По словам Супрун, выглядит так, что пшеничная каша – это значительно лучшая и "удобная для карантина" замена белому хлебу.

Как употреблять: с целых семян или пророщенной пшеницы можно делать кутью, добавлять ростки в салаты или даже лепешки.



Пшеничная каша / Фото из открытых источников

Булгур и кус-кус

Как употреблять: быстро готовятся и их можно сочетать с тушеными овощами, сухофруктами, грибами, зеленью. Добавим, что это не цельные злаки.



Булгур / Фото из открытых источников

Ячменная каша

Нешлифованный измельченный ячмень лучше шлифованной "перловки", ведь в нем остаются зародыши и нерастворимая клетчатка.

Ячмень снижает риск ряда хронических болезней, например, это атеросклероз, диабет II типа и ожирение.

Кому не рекомендуется употреблять ячмень? Несмотря на то, что ячмень весьма полезен, он может составлять проблему для людей с синдромом раздраженного кишечника и тех, кто принимает лекарства для снижения уровня глюкозы.

Как употреблять: ячмень хорошо сочетается с сыром и грибами, а вареную перловку можно добавлять в овощные салаты.



Ячменная каша / Фото из открытых источников

Овсянка

Цельнозерновая овсяная каша полезна тем, что в ней высокое содержание растворимой и нерастворимой клетчатки, антиоксидантов, от 11 до 15% белка, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е и богатый микроэлементный состав.

Заметим, мюсли с сахаром, медом, молоком, большим количеством сухофруктов, еще и пропаренные на производстве, значительно лишены резистентного крахмала и имеют меньше полезных свойств.

Как употреблять: овсянку можно готовить не только со сладкими добавками и с молоком, ее можно готовить соленой как гарнир, добавлять в тесто, супы, кисломолочные продукты и смузи.



Овсянка / Фото из открытых источников

Кукурузная крупа и мука

Кукурузная крупа и мука интересуют современных людей, если они входят в состав начос и чипсов, или во время странствий по Карпатам. А вот на полках супермаркетов кукуруза стоит нетронутая даже во время карантинных массовых закупок. А зря.

Как употреблять: кукурузную крупу можно запекать в горшке, делать из нее мамалыгу и добавлять к крем-супам. Кукуруза хорошо сочетается со сметаной, тимьяном, кориандром, перцем чили, салом, грибами, брынзой и зеленью.



Кукурузная каша / Фото из открытых источников

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун поделилась своими секретами приготовления круп.

Крупу промыть сначала и варить в пропорции 1:2,5-3. На одну чашку промытой гречки надо две с половиной чашки воды или кипятка. Можете взять 3, но тогда гречка будет сильно разваренная.

На одну чашку промытой гречки надо две с половиной чашки воды или кипятка. Можете взять 3, но тогда гречка будет сильно разваренная. Такие каши, как пшено, пшеничная и ячменная стоит снять с огня еще до того, как каша полностью приготовится.

Перловую крупу и целую пшеницу следует замочить за 3-8 часов до приготовления, и тоже заблаговременно снять с плиты.

и тоже заблаговременно снять с плиты. Кукурузную кашу удобно готовить в горшке и в духовке.

Пшенную, ячменную и пшеничные каши не надо накрывать крышкой во время приготовления. А еще их надо иногда помешивать.

Также Супрун рекомендует пересыпать крупы в герметичные тары (специальные контейнеры) даже если купленные продукты являются стратегическим запасом. Это сохранит крупу от моли, перепадов влажности, плесени и рассыпания по кладовке.

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