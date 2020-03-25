Крупы: какие есть виды, питательные свойства и способы приготовления
Во время карантина делать умеренные запасы пищи дома — это разумный шаг, но важно, чтобы он не способствовал опустошению полок и скупке годового запаса гречки. Добавим, что полезно есть разные крупы. Какие существуют виды — читайте дальше.
Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.
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Крупы бывают рафинированные и цельнозерновые
В цельнозерновых, даже если они измельчены, сохраняются все компоненты семена: эпидермис (отруби), зародыш и крахмалистый эндосперм.
В рафинированном зерне остается только эндосперм, то есть крахмал без особых бонусов.
Супрун рекомендует отдать предпочтение цельнозерновым злакам, ведь они полезны для профилактики хронических болезней, таких как атеросклероз и диабет II типа, а также улучшения самочувствия.
Пшенная крупа (просо)
В ней высокое содержание растворимых и нерастворимых растительных волокон, и при этом отсутствуют полисахариды, вызывающие вздутие. В различных видах проса содержание белка колеблется от 6 до 15%. В нашем сухом "пшене" белка около 10%. В приготовленной каше он будет меньше, ведь больше половины составит вода.
Содержание микроэлементов количественно не приближается к суточной потребности, и является достаточно разнообразным: просо содержит калий, натрий, магний, железо, марганец, цинк и фосфор.
Как употреблять: просо хорошо подходит к тыкве, грибам, и в сочетании с яйцом может стать основой запеканки с овощами или другими "верхами".
Пшенная крупа / Фото из открытых источников
Пшеничная каша (молотые семена пшеницы)
В отличие от хлеба, пшеничная каша сохраняет зародыши семян и эпидермиса. Для приготовления блюд можно брать и целое зерно, как на кутью, но его лучше замочить перед приготовлением, или вообще прорастить. В неочищенных от отрубей семенах пшеницы много клетчатки.
Людям, склонным к запорам, важно увеличить потребление именно нерастворимой клетчатки. В цельнозерновой пшенице много белка: в среднем 10-12%, а в спельте (полбе, пшенице-однозернянке) – 22%.
В цельной пшенице значительно более полноценный аминокислотный состав, чем в белой муке. По словам Супрун, выглядит так, что пшеничная каша – это значительно лучшая и "удобная для карантина" замена белому хлебу.
Как употреблять: с целых семян или пророщенной пшеницы можно делать кутью, добавлять ростки в салаты или даже лепешки.
Пшеничная каша / Фото из открытых источников
Булгур и кус-кус
Как употреблять: быстро готовятся и их можно сочетать с тушеными овощами, сухофруктами, грибами, зеленью. Добавим, что это не цельные злаки.
Булгур / Фото из открытых источников
Ячменная каша
Нешлифованный измельченный ячмень лучше шлифованной "перловки", ведь в нем остаются зародыши и нерастворимая клетчатка.
Ячмень снижает риск ряда хронических болезней, например, это атеросклероз, диабет II типа и ожирение.
Кому не рекомендуется употреблять ячмень? Несмотря на то, что ячмень весьма полезен, он может составлять проблему для людей с синдромом раздраженного кишечника и тех, кто принимает лекарства для снижения уровня глюкозы.
Как употреблять: ячмень хорошо сочетается с сыром и грибами, а вареную перловку можно добавлять в овощные салаты.
Ячменная каша / Фото из открытых источников
Овсянка
Цельнозерновая овсяная каша полезна тем, что в ней высокое содержание растворимой и нерастворимой клетчатки, антиоксидантов, от 11 до 15% белка, полиненасыщенные жирные кислоты, витамин Е и богатый микроэлементный состав.
Заметим, мюсли с сахаром, медом, молоком, большим количеством сухофруктов, еще и пропаренные на производстве, значительно лишены резистентного крахмала и имеют меньше полезных свойств.
Как употреблять: овсянку можно готовить не только со сладкими добавками и с молоком, ее можно готовить соленой как гарнир, добавлять в тесто, супы, кисломолочные продукты и смузи.
Овсянка / Фото из открытых источников
Кукурузная крупа и мука
Кукурузная крупа и мука интересуют современных людей, если они входят в состав начос и чипсов, или во время странствий по Карпатам. А вот на полках супермаркетов кукуруза стоит нетронутая даже во время карантинных массовых закупок. А зря.
Как употреблять: кукурузную крупу можно запекать в горшке, делать из нее мамалыгу и добавлять к крем-супам. Кукуруза хорошо сочетается со сметаной, тимьяном, кориандром, перцем чили, салом, грибами, брынзой и зеленью.
Кукурузная каша / Фото из открытых источников
Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун поделилась своими секретами приготовления круп.
- Крупу промыть сначала и варить в пропорции 1:2,5-3. На одну чашку промытой гречки надо две с половиной чашки воды или кипятка. Можете взять 3, но тогда гречка будет сильно разваренная.
- Такие каши, как пшено, пшеничная и ячменная стоит снять с огня еще до того, как каша полностью приготовится.
- Перловую крупу и целую пшеницу следует замочить за 3-8 часов до приготовления, и тоже заблаговременно снять с плиты.
- Кукурузную кашу удобно готовить в горшке и в духовке.
- Пшенную, ячменную и пшеничные каши не надо накрывать крышкой во время приготовления. А еще их надо иногда помешивать.
- Также Супрун рекомендует пересыпать крупы в герметичные тары (специальные контейнеры) даже если купленные продукты являются стратегическим запасом. Это сохранит крупу от моли, перепадов влажности, плесени и рассыпания по кладовке.
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