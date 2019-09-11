Кто из звезд выступает против вакцин

У известных людей есть возможность высказываться на очень широкую публику, которая доверяет им, но это не значит, что звезды не могут ошибаться.

Первые противники вакцинации появились тогда же, когда и сами вакцины. Не в состоянии научно обосновать свои идеи, они просто пытались запугать население, говорится в книге педиатра и одного из создателей вакцины против ротавируса Пола Оффита "Смертельно опасный выбор".

Читайте также: Сколько украинцев не доверяют вакцинации: печальная статистика

Еще в 1881 году вышла первая против прививок брошюра под названием "Вампир-вакцинатор", в которой говорилось, что прививка от оспы содержит "яд гадюки, кровь, внутренности и экскременты летучих мышей, лягушек и слепых щенков" и все эти компоненты непременно превратят ребенка в многоголовую гидру, минотавра или дракона. Стоит отметить, что тезисы современных сторонников теории заговора почти не изменились.



Джим Керри выступает против вакцинации

Они склонны к паранойе и готовы обвинять в "заговоре с целью уничтожения наших детей" и фармацевтические компании, и врачей, и правительства разных стран.

Эмоциональные высказывания, громкие фразы типа "вакцина – это шприц со смертью" и утверждение о недоказанной опасности вакцин и замалчивание реальных рисков инфекционных заболеваний, – обычная риторика антивакцинаторов.

Какие звезды выступают против вакцин?

Модель и актриса Дженни Маккарти – мама ребенка с аутизмом. Сначала она утверждала, что такого заболевания и вовсе нет, а ее сын – ребенок индиго (владеют чрезвычайными способностями), но потом изменила точку зрения.

Теперь она признает, что аутизм существует, а причиной его считает токсины в составе вакцин. Парадоксально, но Маккарти публично признавалась в своей любви к ботоксу, состав которого уж точно токсичнее любой вакцины. Это не единственное разногласие в позиции актрисы: презирая фармкомпании за жадность, она активно рекламирует пищевые добавки, которые приносят их производителям миллионы долларов.

Также, к сожалению, о вреде вакцин в разное время говорили Джессика Альба, Синди Кроуфорд, Мэтью Макконахи, Даг Флути и Эйдан Куинн.



Мэтью Макконахи неоднократно выступал против вакцинации

Однако самым ярым борцом за идею оказался Джим Керри. Все знают, что Джим Керри добрый и смешной; ему доверяют. Поэтому, когда Керри начал встречаться с Дженни Маккарти и разделил ее страстную ненависть к прививкам. Маккарти и Кэрри находились в полном согласии по поводу прививок: оба считали, что прививки – это заговор фармацевтических компаний.

Джим Керри "Американская педиатрическая академия финансируют фармацевтические фирмы. Они финансируют медицинские школы. Не думаю, что те, кто отвечает за охрану здоровья, всегда руководствуются благородными мотивами. Родителям приходится самостоятельно принимать решения – грамотные и взвешенные".

Какие звезды поддерживают вакцинацию?

К счастью, в пользу прививок знаменитости тоже высказываются: еще в пятидесятые эту позицию заняли Элвис Пресли, Бинг Кросби, Джуди Гарленд и Фрэнк Синатра, а в наше время о важности вакцинации говорят Аманда Пит, Кери Рассел и Дженнифер Гарнер, Сальма Хайек, Ким Кардашьян, Билл Гейтс, Дженнифер Лопес, Мишель Обама и другие.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.