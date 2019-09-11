Кто из звезд выступает против вакцин
У известных людей есть возможность высказываться на очень широкую публику, которая доверяет им, но это не значит, что звезды не могут ошибаться.
Первые противники вакцинации появились тогда же, когда и сами вакцины. Не в состоянии научно обосновать свои идеи, они просто пытались запугать население, говорится в книге педиатра и одного из создателей вакцины против ротавируса Пола Оффита "Смертельно опасный выбор".
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Еще в 1881 году вышла первая против прививок брошюра под названием "Вампир-вакцинатор", в которой говорилось, что прививка от оспы содержит "яд гадюки, кровь, внутренности и экскременты летучих мышей, лягушек и слепых щенков" и все эти компоненты непременно превратят ребенка в многоголовую гидру, минотавра или дракона. Стоит отметить, что тезисы современных сторонников теории заговора почти не изменились.
Джим Керри выступает против вакцинации
Они склонны к паранойе и готовы обвинять в "заговоре с целью уничтожения наших детей" и фармацевтические компании, и врачей, и правительства разных стран.
Эмоциональные высказывания, громкие фразы типа "вакцина – это шприц со смертью" и утверждение о недоказанной опасности вакцин и замалчивание реальных рисков инфекционных заболеваний, – обычная риторика антивакцинаторов.
Какие звезды выступают против вакцин?
Модель и актриса Дженни Маккарти – мама ребенка с аутизмом. Сначала она утверждала, что такого заболевания и вовсе нет, а ее сын – ребенок индиго (владеют чрезвычайными способностями), но потом изменила точку зрения.
Теперь она признает, что аутизм существует, а причиной его считает токсины в составе вакцин. Парадоксально, но Маккарти публично признавалась в своей любви к ботоксу, состав которого уж точно токсичнее любой вакцины. Это не единственное разногласие в позиции актрисы: презирая фармкомпании за жадность, она активно рекламирует пищевые добавки, которые приносят их производителям миллионы долларов.
Также, к сожалению, о вреде вакцин в разное время говорили Джессика Альба, Синди Кроуфорд, Мэтью Макконахи, Даг Флути и Эйдан Куинн.
Мэтью Макконахи неоднократно выступал против вакцинации
Однако самым ярым борцом за идею оказался Джим Керри. Все знают, что Джим Керри добрый и смешной; ему доверяют. Поэтому, когда Керри начал встречаться с Дженни Маккарти и разделил ее страстную ненависть к прививкам. Маккарти и Кэрри находились в полном согласии по поводу прививок: оба считали, что прививки – это заговор фармацевтических компаний.
Какие звезды поддерживают вакцинацию?
К счастью, в пользу прививок знаменитости тоже высказываются: еще в пятидесятые эту позицию заняли Элвис Пресли, Бинг Кросби, Джуди Гарленд и Фрэнк Синатра, а в наше время о важности вакцинации говорят Аманда Пит, Кери Рассел и Дженнифер Гарнер, Сальма Хайек, Ким Кардашьян, Билл Гейтс, Дженнифер Лопес, Мишель Обама и другие.
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