Кто лучше относится к своим бывшим: мужчины или женщины

Результаты исследования показали, что мужчины в целом лучше относятся к тем, с кем недавно расстались, чем женщины.

Исследователи из Грацского университета изучили, как меняются отношения людей после разрыва отношений. Для этого они попросили 300 респондентов оценить высказывания вроде "я злюсь, когда думаю о бывшем партнере" ​​и "у бывшего партнера много положительных качеств".

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Оказалось, что мужчины теплее отзывались о бывших, чем женщины. Команда исследователей решила расширить эксперимент: они опросили еще 600 человек, чьи прошлые гетеросексуальные отношения длились не менее четырех месяцев. Участники также отвечали на дополнительные вопросы о том, какую поддержку они получали от партнера, как справлялись с разрывом, и как вообще относятся к сексу и любви.



Женщинам чаще не хватает эмоциональной поддержки

В этом исследовании выяснились и другие различия между мужчинами и женщинами. Мужчины, в частности, оказались более раскованными в вопросах секса. Многие отметили, что им не обязательно испытывать сильную привязанность, чтобы вступить в интимную связь.

Кроме того, мужчины чаще получали эмоциональную поддержку в отношениях, чем женщины. Женщинам приходилось искать ее среди друзей и родных, поэтому они склонны винить в разрыве другого человека.

Ученые считают, что все эти различия являются смесью эволюционных и социальных факторов. Мужчины в силу своей сексуальной открытости чаще готовы к сексу с бывшими, поэтому для них есть смысл сохранять с ними хорошие отношения. Однако исследователи отмечают, что эти выводы требуют дополнительных подтверждений. Кроме того, исследование касалось только гетеросексуальных отношений, поэтому для представителей ЛГБТ результаты могут быть совсем другими.

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