Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников

Сейчас в Украине не зафиксировали ни одного случая нового коронавируса, поэтому и маски нам пока не нужны. Но в сети появляется много мошеннических предложений и в аптеке их уже не найти из-за большого спроса. Объясняем от чего защищают маски и как не дать себя обмануть.

Мы просмотрели самые популярные украинские сайты с объявлениями и нашли много странных предложений. Например, некоторые люди продают "Маску от коронавируса (с ионами серебра)", хотя на самом деле это обычный респиратор. Обман не был бы столь плачевным, если бы не цена в 960 гривен, и это со скидкой.

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Но кроме того, есть много предложений по нормальной цене. Поэтому утверждать, что началась массовая спекуляция на масках, нельзя. Спрос вырос и на обычные медицинские маски, в большинстве аптеках их уже совсем нет, но в Минздраве обещают, что скоро снова появятся.



Мошенники продают "маски от коронавирус" / скриншот

Интересно, что при близком контакте с больным, они не защищают и созданы для нераспространения инфекций от больного. То есть здоровому человеку они почти не помогают.

Какие маски эффективны от вирусов?

Минздрав, руководствуясь протоколом ВОЗ, рекомендует применять респираторы N95 или респираторы FFP2 при контакте с людьми, которые вероятно заражены коронавирусом нового типа.

Они бывают одноразовыми и многоразовыми, но даже лучшие из них нельзя носить больше нескольких дней. При соблюдении всех требований использования они также не дают 100% защиты.

Ношение маски не является гарантированной преградой для инфекций и должно сочетаться с другими мерами профилактики, включая гигиену рук и органов дыхания и избегания тесных контактов путем поддержания расстояния не менее 1 метра между собой и другими людьми,

– отметили в ВОЗ.

Стоит ли покупать маски?

Если вы знаете, что будете иметь контакт с больным человеком, едете в путешествие, или долгое время находитесь на вокзале, аэропорту – тогда да. Но пока в Украине не зафиксировали ни одного случая коронавируса – они не нужны для улицы и работы.

Лучше сосредоточьтесь на собственной гигиене, и выполняйте рекомендации ВОЗ:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы.

Данные о смертности от коронавирус/ Инфографика 24 канала

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