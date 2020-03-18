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Лаборатория или эволюция: ученые выяснили происхождение коронавируса

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Новый коронавирус SARS-CoV-2, который стал причиной больших проблем и болезни COVID-19, является продуктом естественной эволюции и не был создан в лаборатории, как об этом говорили сторонники теории заговора.

Об этом пишет авторитетный медицинский журнал Nature Medicine.

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Анализ общедоступных данных о последовательности генома коронавируса SARS-CoV-2 и родственных вирусов не обнаружил доказательства, что вирус был изготовлен в лаборатории или иным образом искусственно создан.

Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавирусов, мы можем твердо определить, что коронавирус SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов,
– рассказал Кристиан Андерсен, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

Доказательство естественной эволюции было подтверждено данными по общей структуре SARS-CoV-2.


Скорее всего коронавирус передался от панголина / unsplash.com

Если бы кто-то пытался создать новый коронавирус как патоген, он бы создал его из основы вируса, который вызывает болезнь. А SARS-CoV-2 возник иначе.

"Мутации в RBD-части белка шипа и его отдельном скелете исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2", – добавил Андерсен.

Откуда мог появиться вирус

Некоторые коронавирусы от панголинов, броненосцеподобных млекопитающих, обнаруженных в Азии и Африке, имеют структуру RBD, похожую на структуру SARS-CoV-2.

Коронавирус от панголина мог быть передан человеку непосредственно либо через промежуточного хозяина – виверра или хорька.


Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Коронавирус Covid-19 Профилактика заболеваний Новости Здоровье Мир животных
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