Лаборатория или эволюция: ученые выяснили происхождение коронавируса

Новый коронавирус SARS-CoV-2, который стал причиной больших проблем и болезни COVID-19, является продуктом естественной эволюции и не был создан в лаборатории, как об этом говорили сторонники теории заговора.

Об этом пишет авторитетный медицинский журнал Nature Medicine.

Также по теме: Все о коронавирусе: 12 полезных статей

Анализ общедоступных данных о последовательности генома коронавируса SARS-CoV-2 и родственных вирусов не обнаружил доказательства, что вирус был изготовлен в лаборатории или иным образом искусственно создан.

Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавирусов, мы можем твердо определить, что коронавирус SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов,

– рассказал Кристиан Андерсен, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research.

Доказательство естественной эволюции было подтверждено данными по общей структуре SARS-CoV-2.



Скорее всего коронавирус передался от панголина / unsplash.com

Если бы кто-то пытался создать новый коронавирус как патоген, он бы создал его из основы вируса, который вызывает болезнь. А SARS-CoV-2 возник иначе.

"Мутации в RBD-части белка шипа и его отдельном скелете исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2", – добавил Андерсен.

Откуда мог появиться вирус

Некоторые коронавирусы от панголинов, броненосцеподобных млекопитающих, обнаруженных в Азии и Африке, имеют структуру RBD, похожую на структуру SARS-CoV-2.

Коронавирус от панголина мог быть передан человеку непосредственно либо через промежуточного хозяина – виверра или хорька.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.