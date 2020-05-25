Лечение диабета: ученые смогли побороть побочное действие самого эффективного препарата

Сочетание некогда популярного, но впоследствии заброшенного препарата для лечения диабета второго типа с другими лекарствами может использоваться для избавления от неприятных побочных эффектов.

К такому выводу пришли исследователи из США, пишет Cell Metabolism.

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Почему запретили розиглитазон?

Речь идет о лекарственном препарате под названием розиглитазон, который был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще в 1999 году и вскоре стал одним из основных средств борьбы с диабетом второго типа.

Он увеличивает чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе. Однако лекарства потеряли популярность после того, как исследования показали, что они повышают риск инфарктов у некоторых пациентов, а также вероятность развития остеопороза. Кроме того, было установлено, что препарат увеличивает вес и задерживает жидкости в организме.

Новая жизнь розиглитазона

Ученые побороли побочные эффекты эффективных лекарств / nm.org

Исследования ученых UT Southwestern установили, что розиглитазон можно безопасно принимать, если в комбинации с ним получать еще одни экспериментальные лекарства, известное пока под названием Компонент А. Они активируют рецепторы жировых клетках и определенные клетки иммунной системы под названием G протеин парные рецепторы 120, и это полностью подавляет побочные эффекты розиглитазона. Благодаря этой комбинации дозировку лекарства можно ощутимо снижать.

В ходе исследования с лабораторными мышами комбинация Компонента А с минимальным дозированием розиглитазона вызвала такую же чувствительность к инсулину, как и максимальная дозировка розиглитазона без добавления других лекарств.

При этом низкая доза не вызвала побочных эффектов, включая увеличение веса или задержка жидкости у лабораторных мышей. Дополнительно нужно проверить, как изменение дозировки лекарств влияет на процессы потери костной массы и возможные проблемы с сердцем, перед тем, как это сочетание проверят на людях.