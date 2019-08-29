Лечит ли солнце прыщи

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Загар и акне
Загар и акне / pixabay.com

Несмотря на то, что слабый противовоспалительный эффект солнечные ванны могут дать, заболевания они не вылечат, но вероятность пигментации увеличат, и старение ускорят.

Во-первых, лекарства для лечения акне, которые должен назначать врач, повышают восприимчивость кожи к ультрафиолету, поэтому их пользователям нельзя находиться на солнце и в солярии.

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Но и тем, кто не принимает медикаменты, с солнцем надо быть осторожными. Единственный однозначно положительный эффект загара скорее декоративный: действительно, на более смуглой коже не так заметны неровности и интуитивно она воспринимается более здоровой, но это все маскировка, а не решение проблемы.

Засмага може лише маскувати акне
Загар может только маскировать акне

Почему нельзя использовать детские масла для загара

Детские масла увлажняют кожу, но не содержат солнцезащитных фильтров – поэтому способствуют получению солнечных ожогов. Эти масла любят за то, что это эффективный и недорогой (по сравнению с хорошими бронзаторами) способ получить густой загар за короткое время, но о последствиях того, что кожа с ними сгорает – никто не задумывается.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Профилактика заболеваний Красота
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