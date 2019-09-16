Легкие как у 70-летнего: смерть от вейпа могла вызвать редкая болезнь

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали шестую смерть от курения вейпа. На территории страны уже известно о 450 случаях загадочных заболеваний легких.

Предварительно исследователи установили, что вероятной причиной "вейп-болезни" является маслянистая форма витамина Е. Это вещество обнаружили в канабисе, который употребляли пациенты, а также в жидкостях для вейпов и в организмах самих больных.

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"Вейп-болезнь" – симптомы затрудненное дыхание,

одышка

боль в груди

лихорадка,

кашель,

рвота,

диарея.

В сентябре стало известно о шестой смерти от вейпинга в Канзасе.

Врачи из Университета Юты поставили предварительный диагноз нескольким вейперам, пишет New England Journal of Medicine. Специалисты выяснили, что у них, вероятно, возникла необычная форма липоидной пневмонии.

Липоидная пневмония - что это? Это редкое заболевание, которое возникает при попадании в легкие маслянистой жидкости. Ее симптомы похожи на те, с которыми столкнулись вейперы – одышка, кашель, боль в груди. Однако присутствие масел в легких хорошо видны на рентгене в форме воспаленной по краям лужи. У пациентов же ничего подобного не оказалось.

Если связанное с вейпингом поражение легких – это форма липоидной пневмонии, то это что-то новое. В этом случае воспаление легких не ограничивается конкретной областью и длится довольно долго.

К примеру, 18-летний Адам из Иллинойса столкнулся с болезнью после 1,5-годового использования вейпа. Сейчас его легкие как у семидесятилетнего пожилого человека. Парень занимался борьбой, но, если его организм не восстановится, то он не сможет вернуться к этому занятию.

Выводы ученые сделали на основе шести случаев болезни в штате Юта.

21-летний юноша употреблял с помощью вейпа никотин и тетрагидроканнабинол, в течение недели жаловался на одышку, кашель, боль в животе, тошноту и рвоту. После рентгенографии, которая обнаружила затемнение в легких, он получал терапию от пневмонии, но состояние ухудшилось и пациента пришлось интубировать – вводить особую трубку в тело сквозь естественные отверстия.

При этом анализы не показали наличие пневмококков – возбудителей менингита, среднего отита, синусита, негоспитальной пневмонии. Но у парня был повышенный уровень С-реактивного белка – маркера воспаления. Но наиболее важной находкой стало большое количество макрофагов у биоматериала, который получили из легких.

Макрофаги – что это? Это клетки, которые захватывают и переваривают чужеродные для организма частицы. Они борются с инфекциями, таким образом защищают иммунитет от патогенов в организме.

В макрофагах исследователи обнаружили следы масла, которое те уничтожали. Следы были заметны у всех шестерых пациентов.

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