Легкие как у 70-летнего: смерть от вейпа могла вызвать редкая болезнь
В Соединенных Штатах Америки зафиксировали шестую смерть от курения вейпа. На территории страны уже известно о 450 случаях загадочных заболеваний легких.
Предварительно исследователи установили, что вероятной причиной "вейп-болезни" является маслянистая форма витамина Е. Это вещество обнаружили в канабисе, который употребляли пациенты, а также в жидкостях для вейпов и в организмах самих больных.
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- затрудненное дыхание,
- одышка
- боль в груди
- лихорадка,
- кашель,
- рвота,
- диарея.
В сентябре стало известно о шестой смерти от вейпинга в Канзасе.
Врачи из Университета Юты поставили предварительный диагноз нескольким вейперам, пишет New England Journal of Medicine. Специалисты выяснили, что у них, вероятно, возникла необычная форма липоидной пневмонии.
Это редкое заболевание, которое возникает при попадании в легкие маслянистой жидкости. Ее симптомы похожи на те, с которыми столкнулись вейперы – одышка, кашель, боль в груди. Однако присутствие масел в легких хорошо видны на рентгене в форме воспаленной по краям лужи. У пациентов же ничего подобного не оказалось.
Если связанное с вейпингом поражение легких – это форма липоидной пневмонии, то это что-то новое. В этом случае воспаление легких не ограничивается конкретной областью и длится довольно долго.
К примеру, 18-летний Адам из Иллинойса столкнулся с болезнью после 1,5-годового использования вейпа. Сейчас его легкие как у семидесятилетнего пожилого человека. Парень занимался борьбой, но, если его организм не восстановится, то он не сможет вернуться к этому занятию.
Выводы ученые сделали на основе шести случаев болезни в штате Юта.
21-летний юноша употреблял с помощью вейпа никотин и тетрагидроканнабинол, в течение недели жаловался на одышку, кашель, боль в животе, тошноту и рвоту. После рентгенографии, которая обнаружила затемнение в легких, он получал терапию от пневмонии, но состояние ухудшилось и пациента пришлось интубировать – вводить особую трубку в тело сквозь естественные отверстия.
При этом анализы не показали наличие пневмококков – возбудителей менингита, среднего отита, синусита, негоспитальной пневмонии. Но у парня был повышенный уровень С-реактивного белка – маркера воспаления. Но наиболее важной находкой стало большое количество макрофагов у биоматериала, который получили из легких.
Макрофаги – что это?
Это клетки, которые захватывают и переваривают чужеродные для организма частицы. Они борются с инфекциями, таким образом защищают иммунитет от патогенов в организме.
В макрофагах исследователи обнаружили следы масла, которое те уничтожали. Следы были заметны у всех шестерых пациентов.
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