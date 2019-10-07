В Украине запретили препарат для улучшения работы мозга Цереброкурин

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В Украине запретили Цереброкурин – запрет на лекарство Цереброкурин
Цереброкурин серии 460818 запретили / normaplus.com.ua

В Украине запретили препарат Цереброкурин серии 460818. Лекарства этой серии имеют четкие признаки фальсификации.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками 3 октября.

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Отмечается, что Цереброкурин серии 460818 не отвечает многим требованиям.

Нарушения в составе

- "Идентификация – аминокислоты" (не отвечает);

- "рН "(занижен);

- "Сухой остаток" (заниженный);

- "Механические включения – видимые" (в каждой из 10 проверенных ампул присутствуют видимые механические включения);

- "Количественное определение – Цереброкурин" (завышенный);

- "Количественное определение-Хинозол "(завышен);

Нарушения в упаковке

• препарат сопровождает инструкция, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Украины от 14.12.2012 № 1048, срок действия которого истек (оригинальный образец сопровождает инструкция, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Украины от 17.01.2018 № 83);

• на бумаге инструкции имеются вертикальные полосы темного цвета разной толщины и яркости (в инструкции оригинального образца вертикальные полосы отсутствуют);

• в тексте инструкции имеютеся отличия от утвержденного текста (в оригинальном образце тест инструкции соответствует утвержденному тексту).

• на задней части упаковки нанесена надпись "із мозку ембріонів" (в оригинальном образце нанесена надпись "з мозку ембріонів");

• на задней части упаковки дополнительно нанесены надписи "Не замораживать! Стерильный. Апирогенный. Нетоксичный" (в оригинальном образце надписи "Не замораживать! Стерильный. Апирогенный. Нетоксичен" отсутствуют);

• в нижней боковой части упаковки адрес местонахождения производителя напечатана в следующем порядке: "02160, Украина, г. Киев, Харьковское шоссе, 50" (в оригинальном образце адрес местонахождения производителя напечатан в следующем порядке: "Украина, 02160, г. Киев, Харьковское шоссе, 50");

• размер шрифта больше, буквы напечатаны плотно (в оригинальном образце размер шрифта меньше, буквы нанесены с интервалом);

• ампулы большего размера, форма капилляра вытянутая (в оригинальном образце размер ампул меньше, капилляр ампулы короткий и широкий).

Цереброкурин - психостимулирующее и ноотропное средство. Его применяют для лечения заболеваний, которые характеризуются нарушением функции центральной нервной системы.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Мозг Лекарства
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