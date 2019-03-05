Лишний вес может быть полезен, – ученые

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Лишний вес может быть полезен
Лишний вес может быть полезен / Фото из открытых источников

Несмотря на то, что лишний вес увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и диабета, он может уберечь от смерти после инсультов.

Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе обнаружили, что люди с лишним весом чаще выживают после тяжелых инфекционных заболеваний, болезней почек и при сердечной недостаточности, говорится на сайте Американской академии неврологии.

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Эксперты проанализировали состояние здоровья более тысячи пожилых людей. Всех разделили на пять групп в зависимости от степени ожирения.

Пациенты с наибольшим лишним весом умирали на 62% меньше, чем те, у кого был нормальный вес.

Зайва вага може бути корисна

Лишний вес может быть полезен

При этом слишком худые люди, которые пережили инсульт, умирали в полтора раза чаще, в отличие от пациентов с нормальным весом.

 
Ожирение – причины возникновения
пассивный образ жизни с малой физической активностью;
• генетические нарушения ферментативной активности;
• избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
• переедание психогенного характера;
физиологические состояния  (беременность, климакс);
• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

Возможно, причина в том, что у людей с ожирением есть больший "резерв" питательных веществ, который помогает им выжить в том случае, если борьба с последствиями инсульта затянулась. Но пока это лишь гипотеза и для ее проверки необходимо провести дополнительные исследования.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Ожирение Лечение
Источник: 24 Канал
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