Лишний вес может быть полезен, – ученые
Несмотря на то, что лишний вес увеличивает риск развития сердечно-сосудистых болезней и диабета, он может уберечь от смерти после инсультов.
Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе обнаружили, что люди с лишним весом чаще выживают после тяжелых инфекционных заболеваний, болезней почек и при сердечной недостаточности, говорится на сайте Американской академии неврологии.
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Эксперты проанализировали состояние здоровья более тысячи пожилых людей. Всех разделили на пять групп в зависимости от степени ожирения.
Пациенты с наибольшим лишним весом умирали на 62% меньше, чем те, у кого был нормальный вес.
Лишний вес может быть полезен
При этом слишком худые люди, которые пережили инсульт, умирали в полтора раза чаще, в отличие от пациентов с нормальным весом.
• генетические нарушения ферментативной активности;
• избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
• переедание психогенного характера;
• физиологические состояния (беременность, климакс);
Возможно, причина в том, что у людей с ожирением есть больший "резерв" питательных веществ, который помогает им выжить в том случае, если борьба с последствиями инсульта затянулась. Но пока это лишь гипотеза и для ее проверки необходимо провести дополнительные исследования.
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