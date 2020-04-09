Лишний вес осложняет течение COVID-19: исследования
Ожирение – один из главных факторов риска причин тяжелого течения болезни от коронавирусной инфекции.
Об этом заявил главный эпидемиолог Франции Жан-Франсуа Дельфрасси, который возглавляет научный совет, консультирующий правительство по эпидемии, пишет Daily Mail.
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Профессор отметил, что до 25 процентов французов рискуют иметь серьезные осложнения от коронавируса из-за возраста, имеющиеся условия или ожирение.
Он добавил, что американцы особенно подвергаются риску из-за роста уровня ожирения в США.
Этот вирус ужасный. Он может поразить молодых людей, в частности людей с ожирением. Тем, кто имеет лишний вес, действительно нужно быть осторожными... Поэтому мы волнуемся за наших друзей в Америке, где существует проблема ожирения,
– заявил Дельфрасси.
По данным CDC, 42,4 процента взрослого населения США страдает от избыточного веса и 18,5 процента американских детей.
Лишний вес затрудняет течение COVID-19 / Фото Unsplash
Ожирение, известно, как фактор риска для нескольких хронических заболеваний, включая диабет второго типа, инсульт, инфаркт и даже определенные типы рака. Напомним, в США есть более 422 000 подтвержденных случаев коронавируса и более 14 000 смертей.
Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала
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