Ляшко назвал единственную область, в которой нет случаев коронавируса

Количество клинически подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине выросло до 418. По состоянию на 29 марта в каждой области Украины зарегистрировали хотя бы один случай инфицирования, кроме Николаевской. Ранее зафиксированный там случай впоследствии перенесли в Киев.

О том, что коронавирус охватил почти всю территорию Украины, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Важно Коронавирус в Украине: заразились 418 человек

У нас появились первые случаи в Кировоградской области. Поэтому фактически нет ни одной области, в которой не было зарегистрированных случаев коронавирусной болезни,

– сказал Ляшко.

Он напомнил также, что накануне информировали о зарегистрированном случае болезни в Николаевской области. Однако его после верификации перенесли в город Киев.

"Потомув Николаевской области можем говорить по состоянию на 29 марта об отсутствии случаев", – подытожил главный санврач.

По его словам, больше всего случаев в течение 28 марта зарегистрировали в Черкасской области – 43. В целом с начала эпидемии больше всего заражений коронавирусом подтвердили в Киеве – 82 случая, а также Тернопольской области – 57 случаев.

Ляшко напомнил, что увеличилось до 9 и количество летальных случаев. Умерла женщина в Ровненской области. Тех, кто выздоровел, остается 5.

Как выглядит возрастная структура больных:

больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет – 22%;

люди в возрасте от 31 до 60 лет – 65% от всех инфицированных;

среди детей до 10 лет – 5,4% случаев.



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