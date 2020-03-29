Ляшко назвал единственную область, в которой нет случаев коронавируса
Количество клинически подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине выросло до 418. По состоянию на 29 марта в каждой области Украины зарегистрировали хотя бы один случай инфицирования, кроме Николаевской. Ранее зафиксированный там случай впоследствии перенесли в Киев.
О том, что коронавирус охватил почти всю территорию Украины, заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Важно Коронавирус в Украине: заразились 418 человек
У нас появились первые случаи в Кировоградской области. Поэтому фактически нет ни одной области, в которой не было зарегистрированных случаев коронавирусной болезни,
– сказал Ляшко.
Он напомнил также, что накануне информировали о зарегистрированном случае болезни в Николаевской области. Однако его после верификации перенесли в город Киев.
"Потомув Николаевской области можем говорить по состоянию на 29 марта об отсутствии случаев", – подытожил главный санврач.
По его словам, больше всего случаев в течение 28 марта зарегистрировали в Черкасской области – 43. В целом с начала эпидемии больше всего заражений коронавирусом подтвердили в Киеве – 82 случая, а также Тернопольской области – 57 случаев.
Ляшко напомнил, что увеличилось до 9 и количество летальных случаев. Умерла женщина в Ровненской области. Тех, кто выздоровел, остается 5.
Как выглядит возрастная структура больных:
- больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет – 22%;
- люди в возрасте от 31 до 60 лет – 65% от всех инфицированных;
- среди детей до 10 лет – 5,4% случаев.
Как защитить себя от коронавируса/ Инфографика 24 канала
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