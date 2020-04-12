Ляшко прокомментировал запрет посещать парки

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал целесообразность запрета посещать парки во время карантина в Украине.

Об этом Ляшко рассказал в интервью изданию LB.ua.

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Заместитель министра здравоохранения признался, что ранее он критиковал Китай, когда они поливали дезинфицирующим раствором проезжую часть, Италию и др. Однако когда коронавирус начал распространяться по Украине, Ляшко сказал, что "понял, для чего это делали Китай и Италия".

"Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе и тому подобное. Многие принимаемые меры, возможно, не имеют под собой эпидемиологического основания, но они влияют на социальный разрыв. Такие комплексные меры придуманы не нами. Мы изучали механизмы, читали научные статьи, и видели, что в других странах это повлияло", – заявил Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что понимает, насколько полезна физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе для здоровья человека.

В то же время я понимаю, какие негативные последствия есть для пожилых людей от коронавирусной болезни. К сожалению, я видел людей с этими пневмониями, видел людей на ИВЛ. Лучше посидеть две недели дома,

– отметил он.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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